MATIAS RODRIGO LORINI (38)

Tuvo un grave accidente en Bs. As.

Es hijo del ex Gerente de Aguas Sanitarias Bernardo Lorini

Llega a nuestra mesa de redacción la noticia de un gravísimo accidente en moto del joven casarense que estaría domiciliado en Bs. As. Matias Rodrigo Lorini, de 38 años de edad hijo del exgerente de Aguas Sanitarias Bernardo Lorini. Nos dicen allegados al accidentado, que es piloto comercial de avión en la empresa Flybondi en San Isidro, y que efectivamente tuvo un serio accidente en su moto, cuya circunstancia las cuenta a El Oeste un amigo íntimo. En Facebook hacían una cadena de oración y pedido de sangre para el Hospital de San Isidro, donde estaría internado.

Bernardo Lorini tuvo en su primer matrimonio cuatro hijos varones, dos de ellos fallecidos. El actual accidentado Matías, es el menor.

“ESTÁ EN MANOS DE DIOS”

La palabra de un amigo

El Oeste consiguió una comunicación con un amigo de Matías Lorini nacido en Córdoba y desde hace varios años con domicilio en Misiones Emmanuel Leones y esto nos decía del accidente: “La verdad que me quedé helado con la noticia, con Mati nos conocemos hace muchos años ya que era compañero de mi viejo en la fuerza aérea y venía siempre a Iguazú cuando viajaba al Paraná el verificador legal Jet. El comenzó de muy chico hasta llegar a Comandante. Luego se fue de la fuerza y comenzó a realizar vuelos para Flybondi. Un tipazo con todas las letras, flor de persona y flor de profesional. La verdad que fue una noticia muy triste para mi”.

¿Te enteraste como fue el accidente?

Si. El accidente fue en el camino del Buen Aire, no sé en que circunstancias, pero me contaron que no iban fuerte ya que lo acompañaba el comandante Eduardo Young en otra moto de gran porte, a unos 90 km. Mati hace poco que había comprado la motocicleta, el compañero que también es comandante de Flymondi vió todo el accidente ya que justo había quedado unos metros atrás, aparentemente se le fue la moto y le pegó de lleno al guard rail, esto es lo que te puedo contar en cuanto al accidente.

¿Cómo es la situación de Matías en éstos momentos?

La situación es muy delicada, para estabilizarlo tuvieron que colocarle 40 bolsas de sangre y seguían pidiendo más dadores. Las heridas son realmente graves, le amputaron una pierna, le sacaron un riñón y un baso, hasta el momento está estable pero muy complicado, también tiene varias quebraduras en el cuerpo y bueno está en manos de Dios”.