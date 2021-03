LA SEGUNDA OLA…

La pandemia continuará con un virus aún más contagioso

Cuando el presidente días pasados habló en Cadena Nacional, sus palabras fueron insustanciales para elperiodismo, que en su pretendida inmediatez estimó que “no dijo nada”. Luego una segunda interpretación y un análisis más serio detectó que “dijo mucho”, al llamar a cuidarse en extremo y manifestar que el tema vacunas es complicado, que la mayoría de los países del mundo, salvo los EE.UU padecen escasez de vacunas porque los laboratorios no han podido cumplir con sus compromisos y las envían con cuenta gotas. Por lo tanto debemos interpretar que para cuando venga la segunda ola, que puede ser cosa de días, nos puede sorprender con un promedio muy bajo de vacunados y no queremos que suceda lo que ha sucedido con muchos países en las mismas condiciones. Para colmo ya el gobierno no está en situación de ayudar económicamente a nadie, por lo que si llega a decidir una cuarentena deberá tener mucho cuidado en no paralizar al país, a riesgo de que los contagios sean muchos como está sucediendo en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y países de Europa y Asia.

El del presidente fue un mensaje subliminal, que pareció no decir nada, pero que fue profundo en su análisis y que llama a cuidarse más que nunca, porque se vienen –otra vez-tiempos complicados.