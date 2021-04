En accidente vial en Ruta 5 km 270

Muere conocido joven casarense

Se estrellaron el jueves a las 03 de la madrugada de frente un camión Scania blanco conducido por una persona de 55 años y un automóvil VW Voyague blanco conducido por el casarense Matías Lázaro, de 27 años quién a raíz del violento impacto falleció en el acto. UN MISTERIO INDESCIFRABLE, UNA HISTORIA EN LA QUE NADA CIERRA.

Matías Lázaro, de 27 años, hijo del conocido vecino “Pelusa” Lázaro, perdió la vida el jueves a la madrugada (03.00 hs.) en un choque de frente con un camión lechero Scania 360 blanco dominio MBA-261 con semirremolque c

argado con leche que viajaba en dirección a Bs. As. conducido por un hombre de 55 años o

riundo de Carmen de Areco,. Lázaro conducía un auto VW Voyague en dirección a Buenos Aires,. Como consecuencia del impacto, el casarense falleció en el acto.

En el hecho trabajó personal de la Estación de Policia Comunal de Nueve de Julio junto a efectivos del Destacamento Vial y se hizo presente el Dr. Horacio Capurro, titular de la Ayudantía Fiscal 9 de Julio quien coordinó el operativo, del cual hubo personal de la Policia Científica Bragado realiza labores en el lugar.

Se labran actuaciones por el delito de Homicidio Culposo, intervención UFI 4 Mercedes.

UN MISTERIO INDESCIFRABLE

Matías Lázaro viajaba con su pareja Jessy Sayavedra a la que por circunstancias que se ignoran dejó en el peaje de 9 de Julio y llamó a su padre “Pelusa” Lázaro que estaba durmiendo para que la va

ya a buscar. Minutos más tarde al regresar para Casares se estrelló contra el camión. ¿Por qué volvió Lázaro luego de haber dejado a su mujer en el peaje?. Su padre y su mujer se

encontraron con el accidente, reconocieron el auto de Matías Lázaro, bajaron y vieron horrorizados el cadáver del muchacho que se encontraba en el interior del coche. Todo es un misterio. ¿Por qué Lázaro dejó a su mujer en el peaje y llamó a su padre para que la vaya a buscar?, ¿acaso se pelearon y decidieron no continuar juntos?. La mujer le dijo a su suegro que se volvía para cuidar los chicos. Muy poco creíble. ¿Para qué iba con su pareja?. ¿Cómo es que Lázaro no continuó viaje hacia Bs. As. donde lo esperaba su hermano y en cambio regresó para Casares accidentándose entre 9 de Julio y French. El camionero decía que el auto conducido por Lázaro se le tiró encima. El padre de Lázaro en cambio asegura que fue el camión el que lo atropelló. Nada concuerda con nada, son todos interrogantes. LA MUJER DE LÁZARO TUVO UN DIOS APARTE, O NADA ES CASUAL.