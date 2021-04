HACEN FALTA EL DOBLE         

Casares ya superó los 4000 vacunados

Según hemos podido averiguar, el fin de semana pasado Casares superó los 4000 vacunados, que en un par de días sumarán otros 400 que son las vacunas recibidas recientemente por la comuna. La meta fijada son 8000 vacunados o acaso más si vencen la resistencia a vacunarse. Como se sabe al principio nadie se quería vacunar, y con la rusa menos aún, aunque a ciencia cierta no sabían el por qué. Con el tiempo y la evaluación científica de la vacuna Sputnik V, quedó revelado que su efectividad es de un 97,6%. A partir de allí la actitud fue otra y se multiplicaron los anotados. Si no faltan vacunas se supone que en poco tiempo llegarán a los 8000 vacunados previstos y más también, habida cuenta que la ola de contagios no se detiene y la única defensa es la vacuna.