¿ARREPENTIDO?

La curiosa historia detrás del Grobocopatel «enfermo del fútbol»: «Si me hubiese asesorado, no lo hubiese fundado»Al diario NOTICIAS de Pehuajó el empresario “Bernie” Grobocopatel le hizo una confesión que sin duda rebela una frustración y arrepentimiento. De aquel eslogan “el club que no tuvo infancia, nació grande”, al parecer para Bernardo Grobocopatel no quedó nada. Pero mejor reproducimos la breve nota que el colega pehuajense publicó del empresario futbolero casarense:“El sojero”. Así es como se conoce a Agropecuario, el club de fútbol que disputa la Primera Nacional con el sueño de dar pelea en un futuro en la máxima categoría. Fue fundado por Bernardo Grobocopatel, un “enfermo del fútbol» como él se califica, ayudado por fondos de sus compañías del sector agrícola allá por 2011. Es así como el apodo y nombre del club no son ajenos a la actividad, aunque al empresario le hace ruido que se lo relacione particularmente con la soja solo por ser el primo hermano y ahijado de Gustavo Grobocopatel.