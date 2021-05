HAY 195 CASOS ACTIVOS

“Este aumento diario de casos nos lleva inexorablemente a la Fase 2 en los próximos días si no se revierte esta tendencia rápidamente.Les pido como un vecino más que se cuiden porque va a haber personas que lleguen al hospital y no habrá camas”

Una vez más, el pedido explícito del Intendente Municipal Walter Torchio estuvo presente en la comunicación que brindó a la comunidad en la mañana de ayer.

MARTES 18 DE MAYO. Son 195 los casos activos, 1.411 los recuperados, por nexo clínico epidemiológico 51 positivos y 341 recuperados. Los hisopados negativos son 2.759 y los fallecidos 51.

Tras dar a conocer los números de la jornada, el Intendente Municipal dijo que, si bien “estamos observando que cada vez hay más jóvenes contagiados o adultos básicamente entre 20 y 45 años y también notamos que muchos de estos jóvenes no la están pasando bien. Este aumento diario de casos nos lleva inexorablemente a la Fase 2 en los próximos días si no se revierte esta tendencia rápidamente”.

Además de restricciones horarias en general, el Jefe Comunal se lamenta porque no habrá clases presenciales y es una pena; “hace mas de 45 días que estoy alertando a la población sobre lo complejo de esta segunda ola, espero que los vecinos entiendan la gravedad”.

Por eso, y sobre todas las cosas por la salud, primordial siempre, es que, “les pido como un vecino más que se cuiden porque si seguimos con esta dinámica de contagios va a haber vecinos que lleguen al hospital y no habrá camas. Es necesario que nos cuidemos en casa, en el trabajo”.

A su vez lanzó que es muy difícil resolver la situación si no hay voluntad de la comunidad y por eso “necesitamos que todos entendamos el momento complicado que vivimos”, sumando que “indudablemente en algún lugar por alguna razón no tomamos la conciencia suficiente de lo que esto trae aparejado”.

Por otro lado, otra vez recalcó que, “esta es una época complicada del año, es difícil tener los ambientes ventilados por las temperaturas, pero intentemos hacerlo, usemos el barbijo cuando estamos con gente, seamos cuidadosos”.

Y cerró señalando que “el sistema de salud está empezando a sentir el crecimiento de casos por fuera de lo normal, seamos solidarios, no cuidarnos es poner en riesgo no solo a uno mismo, si no al otro”.

