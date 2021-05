DE NO CREER…

“Visitan” a sus familiares o amigos internados con Covid 19 desde afuera, encaramados a una moto

“La idiotez humana en su máxima expresión” así tituló el vecino que sacó esta foto y la posteó en su sitio de Facebook. No nos animamos a tanto, tal vez lo hicieron porque lo extrañaban, es algún hermano o familiar que no soportaba no verlo. Con un sector de Covid lleno , una terapia casi complicada …..Y cada vez más casos en nuestra ciudad, tenés que observar a diario a gente que se trae escaleras, bancos o trepa a las ventanas del sector de coronavirus para ver a su amigo o familiar internado.

Algunos hasta osan abrir las ventanas…Para poder charlar

Muchachos! Esto es una imprudencia total.

En el sector el personal se ocupa de cada persona con dedicación y esfuerzo a pesar de que están agotados ! Y son pocos.

¿Acaso no saben aún que de esta manera se pueden contagiar y poner en riesgo sus vidas ? Y sería doble el mal trago!

El personal de seguridad no puede estar en la misa y la procesión ! Para ser bien gráficos!

Sean responsables

Tan difícil es entender?

La foto –como decíamos- la tomó Héctor Picotto usuario de redes sociales, la cual la compartió !