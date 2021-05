DEBEN SER LOS GORILAS, DEBEN SER…

Dice Pablo Zurro , intendente de Pehuajó: “Tenemos que ir por la regulación de granos y la carne, aunque no les guste a los gorilas”

“Si iba a la fiesta de la rural me cagaba a trompadas con todos los gorilas arriba del escenario”

Además, dijo que “Mauricio Macri no está preso porque el 80 % de la justicia es macrista”.

Tras la difusión del índice oficial de inflación del pasado mes, que casi llegó al 5%, el intendente del Frente de Todos, Pablo Zurro, propuso en declaraciones radiales que “el Estado tiene que volver a regular la carne y los alimentos , aunque no le guste a los gorilas, como en la época de Perón, pero adaptado a estos tiempos. No podemos dejar liberado el precio para que un argentino pague los precios de exportación, porque en vez de 800 pesos el kilo de asado va a valer 2.000 pesos”.

Y agregó: “Yo no me puedo pelear con un chacarero. Sin ofender a nadie tenemos que dar una pelea sobre la redistribución de la riqueza, no se lo haremos con este Gobierno o con otro. Pero hay que hacerlo también con la diversidad del campo, hay que proyectar pymes de cerdos, donde en la época de Néstor Kirchner y Cristina Fernández hubo un crecimiento importante para esa producción”.

“Entre mis colegas intendentes yo tengo una cucarda, como entregan en el campo, es la de no haber asistido en ms 14 años de máxima autoridad municipal a una fiesta de la rural de mi ciudad. Para que ir si siempre criticaban a Cristina Kirchner. Si iba me cagaba a trompadas con todos los gorilas arriba del escenario”.