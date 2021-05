EL QUE AVISA  NO TRAICIONA

Nos han llamado un par de vecinos enojados porque la empresa EDEN les ha cortado la energía eléctrica por falta de pago de una factura. El enojo viene porque si bien reconocen que no pagaron esa factura, estiman que la empresa debió haber avisado del corte para evitar ulteriores molestias. Se sabe que EDEN emite aviso de cortes, pero evidentemente en algunos casos ese aviso no llegó. Normalmente los pasan por debajo de la puerta del usuario, lo que no es seguro de ninguna manera, El aviso de corte debe ser entregado en mano y pedir al usuario que lo firme dándose por enterado.