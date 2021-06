“ESTOY TRISTE Y ANGUSTIADO”

El rostro y la voz de Torchio eran la imagen preocupación y la impotencia

La terapia saturada, la falta de personal y el que hay en el límite de sus fuerzas, mostraban la realidad de una angustiosa situación que el jefe comunal debía transmitir a los vecinos, a la par que tratar de explicar a aquellos que aún no lo entendieron, que estamos ante una circunstancia gravísima. Esto ocurrió el jueves, ayer la situación había empeorado aún mas. En Capital y el conurbano nunca terminan de quedarse sin camas de terapia intensiva, porque diariamente se desocupan 500 por las muertes de quienes las ocupaban. No queremos que aquí ocurra lo mismo. Es de desear que aquel que debe ser internado en terapia intensiva, se cure y que deje la cama porque pasó a una habitación común. Es cierto que ante situaciones de vida o muerte lo demás son pequeñeces, pero no atenderlas tampoco es válido. Hay que apretar los dientes, atender, explicar, pedir, porque todos tienen sus razones. Jamás se ha vivido en Casares una tragedia igual, no conocemos cuando finalizará, debemos colaborar y comprender, tal vez sea esa la única ayuda que podamos dar. Desde el gobierno comunal se está haciendo lo posible e imposible por atender a la comunidad, dejémoslo trabajar

Este mes 5% de aumento para todos los municipales

Así lo afirma el Intendente municipal Walter Torchio luego de mantener su reunión de trabajo con el Secretario de Gobierno, el Dr. Marcelo Agradi y el Secretario de Ingresos Públicos, el Contador, Cristian Massone definió un aumento del 5% para este mes de mayo que alcanza todos los empleados del municipio.

Al respecto, el Intendente destacó que “es un reconocimiento a la tarea de todos en este tiempo difícil, donde ellos están llevando adelante una enorme tarea”.

Para finalizar agregó que “nos comprometimos en febrero a que en todos los meses de este año iríamos dando aumento a nuestros trabajadores por medio de distintas modalidades y hoy estamos cumpliendo con esa palabra”.