FAMILIARES EN CASARES

Sobreseen al sindicalista Fabián Hermoso en una causa por supuesta asociación ilícita

La justicia dejó sin efecto el procesamiento contra el dirigente de los trabajadores químicos en una denuncia realizada por el exministro de Trabajo de la gestión de María Eugenia Vidal.

El padre de Hermoso era hermano del recordado vecino casarense “Pichón” Hermoso (f). Fabián Hermoso solía venir con frecuencia a Carlos Casares e incluso fue dueño de la estación de servicio frente al CEF Nº 11 y primo de “Luchi» Hermoso y Carlitos Hermoso (f). Este último le había comprado dicha estación y la manejó hasta su fallecimiento.

Fabián Hermoso, líder de los trabajadores químicos y petroquímicos, fue sobreseído en una causa por asociación ilícita, en la que había sido procesado tras una denuncia realizada por el ex Ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas.

“Toda la causa fue un disparate, un invento”, remarcó Hermoso tras conocerse la decisión judicial.

La resolución judicial sostuvo que “la prueba reunida en autos no acredita que el imputado haya cometido el delito, -ni siquiera la probabilidad de su comisión-, no corresponde elevar la presente causa a juicio, máxime considerando que han vencido todos los términos de la investigación penal preparatoria y que no parece razonable objetivamente prever la incorporación de nuevos elementos de prueba, razones por las cuales el sobreseimiento se impone”.