JUNTOS POR EL CAMBIO

UNA INTERNA FEROZ

Lejos de estar unidos tienen distintos frentes internos que tejen alianzas con intensiones de imponer sus liderazgos. Con Lilita Carrió siempre “rosqueando”, el ala moderada (las palomas) se juntó en su quinta de Exaltación de la Cruz con Rodríguez Larreta, Santilli y la ex gobernadora María Eugenia Vidal mientras que el expresidente Macri que parece lanzado a jugar de titular fue visto en sus oficinas de Olivos junto a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ambos del área dura (halcones) alejados de Carrió que pese a sus malabares díscolos no “funca” con Macri o es al revés, pero por el momento no se juntan. Y decimos por el momento porque es fundamental que aprovechen juntos la debilidad del gobierno cada vez más jaqueado por la pandemia y su crisis económica. De todas maneras la guerra de egos es notoria, también las distintas formas en que piensan debe encararse la campaña, a cuatro meses de las elecciones, acosados por la peste que no cesa en su secuela de contagios, a un promedio de 10 mil muertes por mes.