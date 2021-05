NO SE LES OCURRA IR A BS. AS. PORQUE NO PODRÁN PASAR

Provincia y ciudad coordinaron un operativo de tránsito para bloquear los accesos que comunican a ambos distritos.

Si existe algún casarense que piense en viajar a Bs. As., sea a visitar a un familiar o por alguna otra razón, que no se haga ilusiones porque estarán cerrados todos los accesos. De la misma forma que si alguien de la ciudad de Bs. As. piensa salir a la provincia, tampoco podrá salir. Sólo podrán transitar los trabajadores esenciales que muestren sus permisos. Más de 11.000 agentes federales y policías bonaerenses y porteños controlarán las autopistas, avenidas y rutas, y en especial rutas que lleven a los lugares de turismo. Tampoco se les ocurra realizar reuniones sociales, porque las multas serán elevadí-simas. Esta vez no habrá ningún tipo de tolerancia.