NUMEROSOS VECINOS DE CADRET AFECTADOS DE COVID 19

Un hombre joven que maneja un camión habría quedado con serias secuelas, viéndose imposibilitado de caminar

El virus del Covid 19 circula de una manera vertiginosa. En nuestro partido no solo se trasmite en la ciudad, sino también en la zona rural. La localidad de Cadret es una de ellas, se han viralizado distintas versiones entre ellas la de un contagiado de un tradicional apellido de la localidad, que manejaría un camión de la estancia, el que habría cursado la enfermedad y también su esposa, habiendo quedado con secuelas motoras luego de haber recibido el alta. Nos dicen que tiene alguna dificultad seria para caminar, una secuela nada común que a muchos les hizo pensar que podría corresponder a alguna cepa distinta de las conocidas, una deducción sin fundamento científico alguno que no sabemos de que origen partió. “Oficialmente” no hemos escuchado nada, sólo comentarios de los vecinos y conclusiones, pero pare de contar.