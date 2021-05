Agro se reencontró con los goles y derrotó a Mitre

El pasado sábado, en el estadio “Dres. José y Antonio Castiglione”, Agropecuario derrotó a Mitre por 2 a 1 en condición de visitante, en un compromiso correspondiente a la 10° fecha de Primera Nacional. El conjunto casarense sorprendió al local en el inicio del partido y consiguió el triunfo sobre el final, luego de que el árbitro Nazareno Arasa le invalidara dos tantos. Era una noche para volver a soñar, una noche para sacarse la mufa y una noche para sonreír, eso consiguió Agro en Santiago del Estero. Comenzó el partido y, en la primera acelerada a fondo, Gonzalo Ríos dejó a Urquijo mano a mano con el arquero y el “Animal del gol” no perdonó: definió abajo y cruzado para poner el 1 a 0. Con el correr de los minutos y la ventaja a su favor, Agro siguió yendo con espacios en busca del segundo tanto y estaba mejor que su rival, pero la falta de puntería y mayor resolución en los últimos metros. Promediando esta parte, el dueño de casa comenzó a llegar con peligro pero con muy buenas intervenciones, Sand mantuvo el arco en cero. Ríos probó de media distancia, Montero desbordó en un par de ocasiones, pero Agro no podía dar la puntada final a sus acciones. Aún así, Gonzalo Ríos logró concretar el segundo tanto, pero el árbitro invalidó las acciones por una supuesta posición adelantada. Mitre tenía por momentos el control de las acciones, pero le costaba ganar claridad en los metros finales y parecía estar lejos el empate. Comenzada la segunda mitad, Mitre salió con mayor decisión a pararse en campo contrario y, aunque no fue fluido en su traslado, presionó en campo rival. A los 14′ y con mucha fortuna, Corda remató desde afuera del área y pese a que Sand logró tocar esa bola, el local llegó al empate. Con la igualdad consumada, Agro comenzó nuevamente a escalar metros en campo contrario, en busca del segundo gol. El “aurinegro” se quedó y el conjunto casarense empezó a inquietar a Pellegrino con pelotas detenidas. Primero, lo tuvo Renso Pérez pero, a puro reflejo, el arquero sacó esa pelota que se metía contra su palo derecho. Y luego, el conjunto casarense llegó al gol por intermedio de Gabriel Lazarte, pero otra vez el árbitro anuló el tanto en una polémica decisión por posición adelantada del lateral izquierdo. Pero tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe. A los 40′, Brian Blando bajó una pelota en el borde del área, controló alejándose de la marca y sacó un potente remate de media vuelta, que se metió abajo contra el palo izquierdo de Pellegrino y se transformó en el gol del triunfo de Agro. Luego del tanto, el dueño de casa buscó por todos los medios tirar la pelota al área, el árbitro jugó más minutos de los adicionados pero ni así el local pudo llegar al empate. De esta forma, llegó el final del cotejo que selló el triunfo de Agropecuario que quebró la mala racha sin goles y sin victorias y ahora espera en Carlos Casares a uno de los animadores del torneo Atlanta.

SÍNTESIS:

Mitre (1):

Pellegrino; R. Tapia, L. Martínez Montagnoli, M. Moisés, S. Corda; J. Torres, J. Alessandroni, A. Frezzotti, F. Juárez; A. González; y E. Cérica. DT: Hernán Ortiz. Suplentes: Y. Bonnin, H. Tifner, N. Goitea y G. Díaz. Cambios: J. San Román X R. Tapia / I. Chaparin X F. Juárez / I. Roldán X A. González / R. Sayavedra X S. Corda / M. Donato X J. Torres

Agropecuario (2):