PUÑALADAS EN LA  ESTANCIA “LA IRENE” DE MOORE

Trascendió de muy buena fuente que en el día de ayer en la estancia “La Irene” de Moore discutieron dos empleados de la misma, llevando la discusión a vías de hecho, saliendo a relucir un cuchillo, dejando el saldo de un herido (varios cortes en las piernas). Las personas involucradas no son de la zona. Lamentablemente no hemos podido lograr mayor información, ya que los efectivos de la Patrulla Rural que instruye el sumario, se encontraban en el lugar de los hechos y no pudieron enviar el parte policial.