UNA MÉDICA INDIGNADA

La Dra. Suárez condenó la estupidez de los vecinos, que no entienden la realidad de la situación

En su muro de Facebook posteó lo siguiente: “Cuando venia hoy (domingo) del Ovalo, después de un domingo trabajado, luego de un sábado trabajado, después de un viernes trabajado, después de….. días, semanas, meses trabajados. Diría más un año, veo esta imagen que postea Blanca Dilagosto, y me puse a repensar si no será el tiempo del exterminio de la raza humana por su propia estupidez. Como también me repre-gunté todo lo que están sufriendo mis compañeros y compañeras de los servicios de UTi, sector Covid, Guardia, Urgencias cuando sienten en su propia carne la dificultad respiratoria del paciente, cuando ese último hálito de vida se va……y solo digo: me es muy difícil aceptar lo que piensan o lo que hace alguna gente. NUNCA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD LA VIDA DE UNO dependió tanto de las actitudes del otro.”

La indignación de la Dra. Cristina Suárez es evidente y justificada. El posteo de la vecina Blanca Dilagosto sobre San Cayetano y la burla colectiva a las recomendaciones de cuidarse y respetar las restricciones la shockeó y no pudo evitar referirse al tema con un eufemismo casi bíblico que hace pensar, ante el desprecio por la vida y la de sus congéneres de una gran parte de los vecinos que parece no comprender la realidad de la situación. Quedémonos con la última parte del escrito, la del trabajo sufrido y solidario y a veces tan poco reconocido del personal de salud.

Para los “herejes”, vaya otra frase bíblica: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”.