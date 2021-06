EN LINCOLN

El intendente se internó con Covid en Junín y se llevó un respirador

La historia ya recorrió todas las redacciones del periodismo digital, escrito y televisivo del país. El intendente del vecino partido de Lincoln, Salvador Serenal (43), de Juntos por el Cambio se contagió de Covid y prefirió estar internado en una clínica privada de más complejidad, “La Pequeña Familia”, dado que tiene diversas patologías de base y presenta una neumonía bilateral que hace que su situación fuera de sumo cuidado. Pero dicha clínica como tantas otras está completamente colapsada, con las camas de terapia ocupadas al igual que los respiradores.

SE LLEVÓ UNO DE SU COMUNA

Ante ese impedimento, Serenal optó por usar un respirador del hospital de Lincoln, llevándolo a Junín para su uso. Obviamente ello generó una subida polémica en su municipio, siendo muy criticada la actitud del intendente, en “destapar un muerto para tapar otro”, que en realidad no fue así ya que el respirador que se llevó no estaba en uso. De todas maneras sus opositores y muchos votantes independientes lo crucificaron, porque –decían- ese respirador podría ser necesario para un linqueño que lo hubiera necesitado. El intendente ante las críticas dijo que esa era una práctica habitual y nos imaginamos que en su interior diría: “estos qué querrían, que yo me muera, o acaso mi vida no vale igual que la de todos”. Todo está sujeto a interpretaciones.