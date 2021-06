Cumplió 92 años “Fito” Panet

Dios le dio larga vida y una hermosa familia

el viernes18 cumplió años el conocido y apreciado vecino Rodolfo “Fito” Panet, quién apagó “92 velitas” junto a su familia. Contento, “Fito” que vive en el edificio de la Avda. San Martín entre Pueyrredón y Güemes, nos decía: Estoy feliz, me siento bien, todos los días le rezo a la Virgen aquí enfrente (de su departamento se ve la iglesia), y Dios me dio una hermosa familia. ¿qué más puedo pedir?. Gracias a todos los que me mandaron felicitaciones”.

En la foto lo vemos a Fito, un “pibe de 92 años”, que apagó una vela luminosa simulando las 92 velitas. Junto a él sus hijos Fernando y Nicky.