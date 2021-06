EL RADICALISMO QUIERE MAS

Dejar de ser el “socio pobre” de Juntos por el Cambio para tener más protagonismo

Nada menos que el reconocido y famoso médico Facundo Manes podría ser “la carta” del radicalismo para entrar por la puerta grande a Juntos por el Cambio. El ex senador nacional y dirigente de la UCR Ernesto Sanz, uno de los armadores que llevó a la alianza y a Mauricio Macri a la presidencia entre 2015 y 2019 dice que sería un error que la coalición opositora no le reconozca más protago-nismo a la UCR en las próximas legislativas. Sanz admitió sin así decirlo que al conformar la alianza debió adaptarse o mejor dicho conformarse el radicalismo con ser un “socio pobre”, pero en el futuro eso debe cambiar para no repetir errores del pasado y señaló a dos referentes que podrían cambiar las caras de la oposición, y le agregarían prestigio, conocimiento y vocación republicana.

LOS ILUMINADOS

Son ellos el neurocientífico Facundo Manes y el senador y economista Martín Lousteau.

Precisamente se piensa en Manes nada menos que para encabezar la lista de Diputados Nacionales de Juntos por el Cambio por la Provincia de Buenos Aires.

Pero, como es sabido, la interna de Juntos por el Cambio está que arde con una puja de los capitostes del Pro por un lado su presidenta Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad, por el otro María Eugenia Vidal, ex gobernadora de Bs. As. que Rodríguez Larreta (¿futuro candidato a presidente?) pretende que encabece la lista de Diputados Nacionales por la Capital, también Jorge Macri, Diego Santilli y varios intendentes que quieren más.

MANES PARA QUE NO HAYA DESMANES

A Manes al parecer la política le está gustando, acaba de tener el apoyo de Carrió y tantos otros dirigentes, aunque no ignora que si ahora el país le rinde pleitesía, respeto y admiración, cuando encabece una lista metiéndose en la política, gran parte de ese capital lo va a perder en las urnas, ya que si como dicen sus seguidores, “Manes viene a plantear que generemos riqueza partir del nuevo conocimiento y luego distribuirla con equidad”, tal vez no todos lo entiendan o bien no compartan su teoría, que ante un país devastado exige políticas en lo inmediato para combatir la pobreza que afecta a más de la mitad de los argentinos.

Veremos, a la oposición le espera un duro debate, igual que al oficialismo, que habiéndole tocado bailar con la más fea, debe recomponer sus fuerzas, si no quiere ser “pasto para las fieras”.

Ernesto Sanz con el neurocientífico Facundo Manes el “candidato estrella” que propondría el radicalismo.