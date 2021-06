HAZ LO QUE YO DIGO, PERO NO LO QUE YO HAGO

Aumentos del 40% al personal del Congreso. ¿Incluso legisladores?

Hay dudas, la información no está clara o será que algunos se resisten a creerla. Sergio Massa en su carácter de presidente de Diputados y Cristina Fernández de Kirchner presidenta de Senadores y Vicepresidenta de la Nación se reunieron para decidir un aumento al personal de ambas cámaras, decidiendo que éste fuera del 40%, un 11% más que la inflación prevista en el presupuesto. Pero de todas maneras puede ser atendible por el tiempo que llevaban sin tener aumento alguno.

¿Y LOS LEGISLADORES?

Lo que no está claro ni fue anunciado es si ese 40% alcanza a los legisladores, que desde hace un año y medio no se aumentan sus dietas. Sea como fuere un aumento en las dietas en medio de la pandemia es poco menos que una bofetada a un pueblo que se ha empobrecido de una manera increíble, fruto de las sucesivas cuarentenas que ha debido padecer. Pero no ahondemos más el problema si no sabemos la verdad. A lo mejor las dietas siguieron “dormidas” y el aumento fue sólo al personal.