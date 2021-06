Una nota patética que no reflejó en nada la situación epidemiológica local

Podía haber sido una buena idea que los canales de televisión salgan al interior a reflejar la situación epidemiológica de los distintos distritos. Lamentablemente, al menos en el caso de Carlos Casares, la nota que hiciera días pasados la TV Pública en nuestra ciudad fue patética. El periodista entrevistó a unos pocos vecinos que encontró en los alrededores de la plaza, y no habló con ninguna autoridad de salud o del ejecutivo municipal, con ninguna institución, no fue al vacunatorio, no recabó información oficial del número de vacunados, como tampoco se preocupó en averiguar cuantos habitantes tiene Casares, mencionando que poco más de 18 mil, cuando en realidad somos más de 24 mil.

A uno de los entrevistados le preguntó como veía la situación y el hombre dijo que todo mal manejado, enfocando sus críticas a la falta de vacunas, aunque aclaró que él tiene las dos vacunas puestas (¿?). También consultaron a alguien que pasaba por la plaza, el que también manifestó que tenía las dos vacunas puestas y a una señora que dijo lo mismo. En suma, una nota que de manera alguna refleja la realidad. Así no sirve, parece que la nota la hubiera hecho el enemigo.