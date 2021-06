¡QUÉ BÁRBAROS…!. ¿QUIENES SON?

Destruyeron una pérgola de la placita del CIC

El vandalismo una vez más supera la comprensión de los vecinos de la placita del CIC, denominada “Plaza de la Memoria”, cuyo significado es obvio y no encuentra nadie que no sea capaz de repudiar un salvajismo de esa naturaleza. Preferimos pensar, aunque eso no nos conforma, que fueron muchachones tal vez alcoholizados o drogados que tanto destruyeron esa hermosa pérgola, como podrán haber prendido fuego el CIC.

La comuna a través de su organismo competente, hizo saber su malestar por el bárbaro atentado en un lugar tan emblemático que ha motivado la indignación y el rechazo de esa multitudinaria barriada. Tal comunicado dice así:

“Desde la Secretaría de Servicios Urbanos, Ambiente y Gestión Social dirigido por el Sr. Juan Andrés Ibarra, manifestamos nuestro repudio ante el hecho de vandalismo que ayer sufrió la PLAZA DE LA MEMORIA ( Plaza C.I.C).

Al comenzar la mañana (jueves) nos encontramos con una pérgola de las veredas internas del lugar casi rota en su totalidad. No es la primera vez que pasa, sufrimos en éste espacio de recreación múltiples actos de salvajismo como la ruptura de juegos, de las luminarias y lo mas doloroso; el robo del cartel « PLAZA DE LA MEMORIA», una frase tan significativa para la historia de nuestro país.

La plaza es fruto de muchas gestiones para crearla, de mucho esfuerzo, de colaboración y de un amor infinito al barrio. No podemos seguir soportando que en el año 2.021 siga existiendo gente con ganas de destruir.

Si viste o sabés algo hacénoslo saber, ayuda-nos a que la plaza siga siendo el lugar especial del barrio, donde tus hijos y vos.. Se sientan felices y seguros!”