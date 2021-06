UNA MUERTE QUE IMPACTA MUCHO

Murió víctima de covid María Kelly, recientemente mamá. Tenía 26 años

El virus que nos invade no da respiro y no importa la edad… eso ya está probado.

El jueves por la noche luego de 15 días de internación falleció una joven mamá, María Jorgelina Kelly de 26 años de edad.

María hace pocos días había dado a luz a Ramiro, un bebito precioso y muy esperado junto a su pareja Luis María Villagra, con quien vivía en un establecimiento de Hortensia.

Esta joven mujer ingresa con su avanzado embarazo y con síntomas de Covid.

Fue internada y recibió todos los cuidados. Ramiro nació con un excelente estado de salud, bajo todos los protocolos sanitarios, ella pudo verlo y conocerlo… pero las cosas se complicaron para esta joven madre. Después de dar a luz su organismo naturalmente quedó más débil y fue esto que hizo que el virus actúe con mayor agresividad y la lleve a una internación a terapia intensiva en donde peleó hasta donde pudo.

No quería morir… su hijito la esperaba…pero no pudo… No resistió.

Todo el personal de terapia y del resto del hospital se mostraron muy consternados por la lucha de esta joven mamá para vivir…

María desplegó sus alas y voló … así escribió una enfermera de UTI…

MUY TRISTE PARTIDA

Muy penosa la situación de Ramiro (es negativo al Covid), su mamá ya no está, pudo darle el último beso antes de partir. Una historia verdaderamente conmovedora.

Nuestro más sincero abrazo a sus seres queridos.