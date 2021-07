A 130 AÑOS DEL NACIMIENTO DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL

El sábado 26 de junio se cumplieron 130 años del nacimiento de la Unión Cívica Radical, una fuerza política surgida a partir de la intransigencia de Leandro Alem, quien anoticiado de la reunión concretada por Bartolomé Mitre con Julio Argentino Roca y Carlos Pellegrini traicionando los postulados de la Unión Cívica, convocó un 26 de junio de 1891 al Comité Nacional. »Yo no acepto el acuerdo, soy radical en contra del acuerdo, soy radical intransigente», pronunció el dirigente.

En dicho Comité que presidía Alem e integraban, entre otros, Aristóbulo del Valle, Elpidio González, Lisandro de la Torre y los futuros presidentes de la Nación Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear. Se ratifica la aspiración por lograr establecer los derechos políticos de las grandes mayorías, excluidas de la participación política a través del fraude y Alem define a la UCR como «la causa de los desposeídos».

La Convención Nacional, reunida el 2 de julio ratificó todo lo actuado por el Comité Nacional de la UCR.

Por tal motivo, El Oeste entrevistó al Presidente del radicalismo en nuestra ciudad Germán Mallofré, quien ocupa dicho cargo al imponerse en las elecciones internas por 14 votos a la lista encabezada por Nora Sánchez y esto nos dijo: “Si, como bien ustedes lo plantean, estos 130 años de historia para un partido político que aún hoy está vivo y sigue trabajando por la democracia de nuestro país no es poca cosa. Nosotros estamos orgullosos de eso, la Unión Cívica Radical es el partido de Alem que luchó por la causa del pueblo por la causa de los que menos tenían, es el partido de Irigoyen, de Balbín que tanto trabajó por las libertades, de Illia que levantó todo tipo de prescripciones y le permitió a todos presentarse a elecciones y recuperar así el sistema democrático y por supuesto es el partido de Alfonsín, sin dudas el presidente de la democracia. Pero si nosotros tuviéramos que resumir al Partido Radical en estos 130 años de vida indudablemente si alguien me dijera definilo en dos palabras es el partido de la democracia, y no es poca cosa, más en la actualidad que se ha descreído un poco en las instituciones”

Luego continuamos la charla y nuestra pregunta fue ¿cómo se encuentran en éstos momentos?

“Mirá estamos bien, yo creo que mucho mejor que unos años atrás, el radicalismo pasó por un momento complicado en su historia, donde dentro de Cambiemos no tuvimos la representatividad que queríamos tener, medio como que íbamos de furgón de cola del Pro y en ese sentido nosotros estamos en desacuerdo con el accionar del radicalismo, hoy creo que hemos recuperado gran parte de ese terreno y hemos vuelto a tener referentes. Los radicales hoy se sienten un poco más radicales, se sienten representados y eso es muy importante. Tenemos varios referentes fuertes a nivel provincial y nacional y eso nos permitió construír un mejor partido”.

Como se encuentra en la actualidad el radicalismo en nuestra ciudad para las próximas elecciones?

Con respecto a eso nosotros somos orgánicos, pertenecemos a un partido nacional y acataremos lo que se decida en la convención provincial del partido, seguramente nosotros vamos a trabajar dentro de Cambiemos, vamos a hacer todo lo posible por que en Carlos Casares haya una lista de unidad, entendemos que la situación de la provincia y del país es lo suficientemente grave para que todos nos unamos, creo que hay cosas que hay que cambiar y necesitamos del esfuerzo de todos. Por supuesto que nosotros vamos a hacer valer el lugar que el radicalismo se merece, nosotros creemos que debemos ir todos juntos, que Cambiemos debería evitar una interna y para eso habría que sentarse a conversar entre todos los partidos que integran el frente y ponernos de acuerdo. Hay que tener en cuenta que el radicalismo en la última elección Paso que se realizó en la provincia de Buenos Aires, en Carlos Casares sacó la misma cantidad de votos que las demás fuerzas. Trataremos de hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo y si esto no ocurriera y por supuesto el radicalismo no es furgón de cola de nadie, estaríamos dispuestos y de hecho estamos trabajando al respecto porque sabemos que el 24 de julio es el último día para la presentación de listas, tenemos reuniones constantes y ya tenemos los candidatos para el acuerdo para aportar a una lista de consenso. Nuestra candidata es Fabiana Epaziano y estamos definiendo otros cargos. Quiero destacar que hoy dentro de éste contexto de pandemia que estamos viviendo y en donde la prioridad hoy es la salud de la gente, la UCR desde Carlos Casares convoca al resto de las fuerzas políticas que integran Cambiemos acá en nuestra ciudad a sentarnos en una mesa de diálogo y lograr una lista de unidad y asi evitar la interna. Creemos que es muy importante y vamos a trabajar para eso. Pero si a mediados de julio no hemos llegado a un acuerdo armaremos nuestra propia lista para enfrentar las próximas Paso con lista propia o algún sector que nos quiera acompañar».

Qué opinión te genera Facundo Manes?

«Con respecto a Manes, es un candidato que siempre viene sonando dentro del radicalismo, que hasta ahora nunca se ha presentado y pareciera que hoy todo está dado para que Facundo sea el candidato de la unidad del radicalismo. También lanzó Gustavo Posse su candidatura y es otro buen candidato, pero entendemos que el radicalismo se va a poner de acuerdo y tendrá una sola lista en la provincia de Buenos Aires para enfrentar al peronis-mo».

Gracias Germán por atendernos.

Gracias a ustedes por acordarse de esta fecha tan importante.