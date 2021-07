CARLOS CASARES ES UNO DE ELLOS

En 16 municipios bonaerenses comenzarán las clases presenciales

TENEMOS 37 CASOS POSITIVOS – 0 POR NEXO CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO Y 74 FALLECIDOS

El gobierno de Kicillof habilitó el lunes la apertura de las escuelas en otros 16 distritos, entre ellos Carlos Casares. En cambio en otras 43 localidades se mantiene la modalidad de clases virtuales porque están comprometidas epidemioló-gicamente.

Los 16 distritos autorizados a las clases presenciales son: Mercedes, Navarro, 25 de Mayo, Ayacucho, Alberti, Azul, Bragado, Chascomús, Carlos Casares, Alvarado, Gral. Madariaga, Gral. Villegas, Mar Chiquita, Salli-queló, San Nicolás y Capitán Sarmiento.

Para autorizar el regreso a la presencialidad escolar la gobernación bonaerense tiene en cuenta la tasa de casos positivos sobre 100.000 habitantes en 15 días. En los distritos con menos de 500, los alumnos pueden volver a clases, en los que tienen más, no.

Hoy miércoles comienzan las clases presenciales en todas las escuelas del distrito.

La noticia esperada, Carlos Casares pasó a fase 3, el optimismo del intendente tuvo su recompensa, el comportamiento sanitario y epidemiológico de Carlos Casares ha sido alentador en las últimas 5 semanas con una baja constante, logrando tener un porcentual menor a 500 cada 100.000 habitantes. Palabras de Torchio: “Quiero expresar mi profundo agradecimiento a la solidaridad y compromiso de cada vecino al cuidarse ya que esto nos abre una posibilidad. Antes había denuncias los fines de semana por reuniones clandestinas y ahora no viene pasando. Soy el primero que defiende las libertades, pero tengo la responsabilidad , al igual que el gobernador y el presidente de cuidar a los vecinos. Mi aspiración personal es superar los 16.000 vacunados. Es muy importante no relajarse para no tirar por la borda el esfuerzo inmenso que se viene haciendo,”