LAS BUENAS IDEAS SON DIGNAS DE SER COPIADAS

En la función pública hay un gran espacio para la creatividad, son muchas las necesidades y las buenas ideas siempre son bienvenidas.

¿No es una buena idea haber creado un quirófano móvil para la castración de animales en situación de calle?. Creemos que es excelente, ya que permitirá al detectar esos animales castrarlos para que no sigan procreando, en la seguridad de que nadie los va a llevar a que los castren. En cambio ese colectivo transformado en quirófano puede castrar al animal “a domicilio”, donde se encuentre. UNA BUENA IDEA.

¿Y si esa buena idea se aplicara en hacer un consultorio odontológico para recorrer los pueblos del interior del partido?. Es sabido que en dichos pueblos no cuentan con odontólogos, por lo que un odontólogo “a domicilio” podría ser una muy BUENA IDEA. Que no es nuestra, la hemos copiado de una repartición del gobierno provincial a cargo del ex intendente Pascual Rampi (f) denominada Corporación del Delta Bonaerense, que tenía un Catamarán Sanitario que recorría las islas del Delta prestando servicios a los isleños. En el mismo habían instalado un consultorio médico, otro odontológico y una oficina administrativa en la cual se podían hacer trámites de documentación y otros, el cual daba un excelente resultado. Las comunas tienen odontólogos, qué mejor que alguno de ellos se suba al consultorio odontológico móvil y recorra los pueblos, donde será bien recibido. Y lo de la oficina es para pensarlo, se puede gestionar el carnet de conductor y realizar otros trámites. No proponemos un catamarán… pero sí un micro en desuso que puede ser adaptado perfectamente. Hablando de buenas ideas muchos recordarán que funcionó en Casares, también en la administración Rampi un micro sanitario para llevar a aquellas personas que por razones de enfermedad debían trasladarse a hospitales de Buenos Aires y La Plata y no tenían medios para abonar el costo de los pasajes.