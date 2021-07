CASARES ESTUVO A PUNTO DE QUEDAR LIBRE DE CORONAVIRUS

Más que una realidad era un deseo, no más que eso, ya en tres oportunidades se pudo esperar una realidad tal, que a la vuelta de la esquina se modificó de tal manera que hubo que empezar de nuevo.

La pandemia nos ha enseñado que ante la falta de vacuna, eso ya fue, la única arma era elconfinamiento y la prédica constante, que por momentos parecía que se hacía realidad el predicar en el desierto (Intentar \o «convencer» convencer a quien no \o «atender» atiende a \o «razón» razones o es \o «incapaz» incapaz de \o «entender» entender lo que se le está \o «explicar» explicando.) , pero no, era cuestión de caerse y levantarse, hasta que llegado un momento que sería el actual, la prédica constante fue dando sus frutos hasta ayer, y nos permitió unos días de optimismo con unos pocos casos de coronavirus y una apreciable cantidad de vacunados, pero hoy esa ilusión se esfumó y nos sepultó el optimismo en un abrir y cerrar de ojos, pasando a ser víctimas nuevamente de un rebrote y la alternativa de tener que empezar de nuevo.

Y pensar que una profesional médica que maneja la salud de una ciudad vecina llegó a pensar que en Casares estamos manipulando los números de tal manera que parezca que le estamos ganando la batalla al Covid. ¿Lo habrá dicho en serio o pensó que el suyo era un pensamiento inteligente para justificar los números de su distrito?. Aquí se está viendo el trabajo de más de un año de predicar todos los días, pidiendo, aconsejando, casi rogando que se cuiden, que sigan los protocolos, que el virus es mortal y por lo tanto debían cuidarse en extremo. Y así, hoy, mañana y pasado. El intendente en persona dialogando personalmente, a través de las redes sociales, en el periodismo escrito y más de una vez viendo que no tenía éxito, que muchos no comprendían la gravedad de la situación, hasta que luego del último pico de contagios y ya avanzada la vacunación comenzó a verse una luz en el comportamiento de los vecinos. Eso se pudo observar día a día en un descenso vertiginoso de los casos, que día a día de tres cifras pasaron a dos y así hasta la actualidad en que estamos aún cerca de una sola cifra pero subiendo… por eso no hay nada para festejar,

La curva va subiendo y todo el trabajo puede desmoronarse como un castillo de naipes. Y entonces tal vez la señora de la boca grande se convenza que lamentablemente no tenemos la cura del coronavirus.