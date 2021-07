EL CHOQUE DE  MOTOS DE CADA DÍA

El miércoles último, poco antes de las cuatro de la tarde en la esquina de Maipú y Soler chocaron un auto de Cablevisión y una moto.

En la colisión la moto que venía por Soler voló varios metros y el motociclista también, quedando tendido en el piso. Poco después se sentó, llegó la policía y la ambulancia del hospital, parándose el caído, demostrando que no tenía lesiones, por lo que la ambulancia se retiró, la policía hizo las averiguaciones del caso y al no haber lesionados al rato se retiraron los vehículos afectados y aquí no ha pasado nada.