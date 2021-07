GRACIAS A LA POLÍTICA SANITARIA Y A LOS VECINOS

Tan solo 19 casos de coronavirus registra Carlos Casares

En su informe diario a los vecinos el intendente Torchio se refirió a los desafortunados dichos de la Directora de Salud de la vecina 9 de Julio, Dra. Yanika Bollo, dejando sentado que es una afrenta no tanto a las autoridades, sino a los vecinos y a la comunidad toda de Carlos Casares. Reconoció el intendente Torchio que lo llamaron medios nacionales con relación a las palabras de una profesional de la ciudad vecina, manifestando que lamentaba esas declaraciones, sobre todo por el tono en que se dieron, estimando desde su punto de vista que uno siempre tiene que alegrarse por el bienestar del otro, nunca preocuparse porque el otro esté bien, me parece que esa preocupación no es un buen gesto, sobre todo porque nosotros respetamos y apreciamos a nuestros vecinos que nos rodean y tenemos un gran vínculo comercial y de todo tipo con todos. Sin deseo alguno de entrar a polemizar, el jefe comunal dejó sentado que las palabras de la funcionaria le causaron un gran malestar porque ofende al personal de salud, que tanto trabaja y se preocupa por luchar contra el virus, como también a las autoridades y vecinos, estos últimos consustanciados por la gravedad de la pandemia, que ha provocado picos en la cantidad de contagios, con los cuales se ha tenido que luchar denodadamente para combatir esos picos, afortunadamente con éxito. Como ha quedado demostrado en este mismo informe, con 19 casos de coronavirus, 0 casos positivos por nexo clínico – epidemiológico y 75 fallecidos. Hasta se permitió el intendente acariciar la idea de subir de fase, con lo que ello significa.