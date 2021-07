HABÍA VOLCADO CON SU COCHE VINIENDO DE BELLOCQ

Falleció en el hospital Miguel Miró

Esta noticia sin duda asombrará a nuestros lectores, dado que en nuestra edición del miércoles 23 publicamos que en el camino de Bellocq a nuestra ciudad se había accidentado a la altura de Cadret un automóvil Peugeot propiedad de Ricardo Miguel Miró, vecino de ésta ciudad, de 48 años, quien iba como acompañante ya que el que manejaba era un amigo. El auto se despistó y volcó al costado del camino, quedando con las ruedas hacia arriba. Tanto Miró como el conductor del auto, resultaron con lesiones leves, siendo conducido Miró al hospital, donde quedó internado.

EL LUNES FALLECE MIRÓ

Las lesiones de Miró según nos confirmó la policía fueron leves, razón por la cual al no haber denuncia alguna no se hicieron actuaciones. Eso ocurrió el domingo 20, pero el lunes nos enteramos que Miguel Miró había fallecido. Todo indicaría que las lesiones que sufriera en el accidente no tendrían nada que ver con su fallecimiento. Al parecer su muerte fue por paro cardíaco. Miró a pesar de ser un hombre joven, padecía de alguna enfermedad de base que tras la conmoción del accidente puede haberle provocado la crisis que determinó su fallecimiento. Claro que lo expuesto no pasa de ser un supuesto, ya que no contamos con las causales oficiales que determinaron su muerte.