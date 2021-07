LA ENVIDIA ES UN VIRUS…

Desubicada y malpensada, la Directora de Salud de 9 de Julio, Dra. Yanika Bollo ironiza sobre la situación del Covid en Carlos Casares.

Llegó a nuestra redacción un reportaje del sitio Cadena 3 al equipo de salud afectado a la lucha contra el Covid en el vecino distrito de 9 de Julio, que al decir de los profesionales entrevistados hay preocupación por el crecimiento de los casos y el comportamiento de la sociedad nuevejuliense que no colaboraría como es de desear.

¿QUE LE PASA A ESA SEÑORA?

Al ser entrevistada la Directora de Salud nuevejuliense, Dra. Yanika Bollo, en un momento de la nota se refirió a Carlos Casares haciendo una comparación con 9 de Julio, ironizando sobre la baja de contagios de 300 casos a 50 en Carlos Casares, acotando con manifiesta mala intención que “si Casares tiene la cura será una noticia mundial”, poniendo en duda la realidad casarense que a lo mejor -según presupondría- no es tan rigurosa como en su distrito. Tal vez Bollo no debería comparar, ni importarle que sucede en un distrito vecino y preocuparse más por el suyo, que a la luz de las circunstancias parece exigir mas compromiso, e intentar lograr una mayor concientización ciudadana, tal como se ha hecho en Carlos Casares, que no tiene la cura contra el Covid, por el contrario la lucha es diaria, el diálogo del intendente y las autoridades de salud con los vecinos es constante, y por suerte ha dado resultado. Si la señora Bollo intenta generar una situación de rivalidad con la vecina ciudad, está equivocada, su desubicación y mala intención es producto de su propio fracaso.

Hacemos votos para que la situación mejore en el vecino distrito, con el cual mantenemos, desde nuestras mismas raíces, una estrecho contacto en todo sentido, sea comercial, profesional, social etc. Lamentamos profundamente lo ocurrido, que de ninguna manera podrá afectar nuestras inmejorables relaciones.

LO QUE DICE CADENA 3

“Aparentemente Carlos Casares ha encontrado la cura del Covid”

La médica de la Secretaría de Salud nuevejuliense expresó su preocupación por el descenso rápido de casos en el vecino distrito al bajar de 300 casos a 50, y “si tiene la cura será una noticia mundial”

La médica de la Secretaría de Salud de la Comuna de Nueve de Julio, Dra. Yanika Bollo, sorprendió con su reflexión el mediodía del miércoles al hablar de la situación epidemiológica en Nueve de Julio y al hacer una comparación con el vecino distrito de Carlos Casares.

Al hacer un análisis de los casos aislados que podrían convertirse en casos activos de coronavirus expresó que el Comité de Crisis nuevejuliense “es muy riguroso” , y a lo mejor en ese distrito, no.

“Aparentemente Carlos Casares encontró la cura del Covid ya que pasaron de 300 casos a 50 en pocos días; y de ser así será una noticia mundial”.

ESTE ES EL MENSAJE COMPLETO:

Luego de una serie de preguntas de un periodista la Dra. Yanika Bollo expresó lo siguiente: “Yo hacía un análisis entre ayer y hoy (por el martes y miércoles) con respecto a otras localidades, nosotros acá en 9 de Julio, desde el hospital y desde la clínica y desde el principio de la pandemia siempre se ha sido muy riguroso y muy criterioso en cuanto a los números. No llego a entender yo desde mi humilde saber cómo hicieron en Casares para bajar en tres semanas de 300 casos a 50, no sé si encontraron la cura y los vamos a ver en todos los diarios mundiales o quizás no se es tan riguroso. Habría que charlarlo a ver qué sucede, ¿No?. Nosotros somos muy cuidadosos en esas cosas y tenemos un organismo de contralor armada que trabajamos las tres entidades juntas para hacer el registro de casos y eso le da seguridad y confiabilidad a todo lo que nosotros hacemos. No estamos mal en nuestra ciudad epidemiológicamente, si quizás en comparación con otros lugares de la zona, como Carlos Casares que aparentemente ha descubierto la cura del Covid y sí creo que para mejorar también podríamos utilizar la realización de test rápidos en lugar de PCR y eso ayudaría a que disminuyan los aislados, porque usando más test rápidos que PCR podríamos disminuír el tiempo de aislamiento de la gente y eso también nos ayudaría. Justamente veníamos hablando eso con el Hospital de tratar de implementar los test rápidos que en otros lugares lo están utilizando bastante más”