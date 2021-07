¿PARA FIN DE AÑO SE PODRÁ VIAJAR EN TREN?

“Estamos trabajando para que el tren pase por Casares” dice «Maxi» Caprioli

Muchos vecinos nos han hecho llegar su inquietud con respecto al tren de pasajeros que ya hace varios años no pasa por nuestra ciudad y con la crisis económica sería un medio de movilidad muy seguro y mucho más económico para la gente.

-Entrevistamos al Director Nacional de Fase, Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Maxi Caprioli con respecto a éste tema, quien con mucha amabilidad nos comentaba lo siguiente:

-Estamos trabajando en eso, el tren de pasajeros hace ya 6 años que no pasa por nuestra ciudad, ni por Pehuajó. Recordemos que se había cortado a la altura de Alberti y bueno hoy estamos tratando de restablecer el servicio y tenerlo pronto en nuestra ciudad. La línea que estamos tratando de restaurar es de Pehuajó a Once, la idea es con trenes largos como fue en su momento y con el tiempo tenemos pensado que sea más contínuo y con trenes rebotes para que la gente pueda trasladarse de una ciudad a otra y no como hoy que por ahí en el tren no lo puede hacer, ya sea por los horarios o porque el tren no tiene vuelta o vuelve al otro día. Nuestra intención es que la gente pueda ir y volver en el mismo día a ciudades vecinas como sucede en todas partes del mundo.

Nuestra idea es contar con el tren antes de fin de año o lo antes posible”.

-El boleto siempre será a un costo accesible para los que lo utilicen?.

-Si, por supuesto, nosotros solo pensamos en el bolsillo de la gente y tratando de solucionarle algunos problemas y más en el difícil momento que está viviendo la clase media.

-Gracias Maxi y esperamos poder sacar la foto de la llegada del tren antes de fin de año.

-Ojalá así sea y gracias a ustedes por informar a la población.