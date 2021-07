PRO: TIEMBLA SI VA A LA INTERNA

Patricia Bullrich tira la toalla y le deja el camino libre a Vidal si le permiten coordinar las listas en el resto del país.

La puja en el Pro por quien ocuparía el primer lugar en las listas de la ciudad de Buenos Aires, podría llevarlos a una interna con el consiguiente “peligro” que ello significaría. La puja es entre Patricia Bullrich, presidenta del Pro y María Eugenia Vidal, es gobernadora de Buenos Aires que cuenta con el apoyo de Rodríguez Larreta para ocupar el primer lugar de la lista a diputados por la ciudad de Bs. As.

El problema podría zanjarse si Bullrich tira la toalla y le allana el camino a Vidal, lo que podría darse si a la ex jefa de seguridad se le permite coordinar las listas en el resto del país.

Nada está dicho hasta ahora, las negociaciones están tensas.

MANES SE LANZA EN BUENOS AIRES

Al final el neurocientífico Facundo Manes se tentó con el ofrecimiento radical de ocupar el primer lugar en la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, y acaba de aceptar, lo que le daría a la UCR un protagonismo mayor. En cuanto a Manes cuyo prestigio le es reconocido y tiene el plus de no ser político, no son pocos los que estiman que hasta ahora todo el mundo lo reverenciaba y consideraba su valía, pero ese capital puede reducirse en el pensamiento y la consideración de quienes serán sus adversarios en la política. Si Manes lograra atravesar ese escollo y trascender a su ideología, sería, por supuesto, otra cosa.