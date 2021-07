VALE LA PENA

El municipio de Monte Hermoso sorteará un 0 km. entre los vacunados al 30 de julio

Es sabido que no todos los ciudadanos se inscribieron para vacunarse, en todos los distritos son muchas las personas que por diversas razones se han resistido a la vacunación. En el municipio de Monte Hermoso todos los inscriptos están vacunados, mientras que una parte de los vecinos, especialmente los más jóvenes, ha preferido no vacunarse. Para incentivar a esos que no se vacunaron la comuna a través de su intendente Alejandro Dichara anunció que será sorteado un automóvil 0 km. entre todos los vacunados al 30 de julio. Una excelente oportunidad para los ya vacunados y para los que se anoten tentados por el premio ofrecido.

EL LLANTO DE LA HIJA DE UN MATRIMONIO CASARENSE SE VIRALIZÓ CON MÁS DE UN MILLÓN DE ESPECTADORES

A Jazmín, hija de los casarenses Roberto Maceira y Florencia Idiarte, domiciliados en Monte Hermoso, donde es sabido que tienen un concurrido restaurante, le pusieron una vacuna contra el coronavirus y como era la china Sinopharm se puso a llorar y la llamó a su abuela desconsolada y llorando porque no quería la vacuna china. Su hermano “Nacho” Maceira la filmó y subió el video, el que se viralizó de tal manera que en unos minutos tenía más de un millón de espectadores y era reproducido en los diarios de la Capital. Jazmín en unos días más viajará a la isla de Malta en Europa a seguir un curso superior de inglés. En dicha isla son muchos los institutos especialistas en enseñanza del inglés. Jazmín tiene miedo que no la acepten porque tiene puesta la vacuna china, que no la cubre debidamente. Por eso lloraba.