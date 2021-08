MISTERIO EN ORDOQUI

AL VECINO ZUBIRÍA LE MATAN LOS CORDEROS Y NO SABEN QUÉ ÉS

Días pasados el vecino Miguel «Lito» Angel Zubiría, de 78 años de edad, llamó a la radio FM Sol 96,3 comentando este raro hecho que ha estado ocurriendo en su campo, nosotros fuimos invitados por el director de la radio Walter González y nos dirigimos hasta el lugar donde el vecino nos comentó que es lo que estaba pasando en su campo con sus corderos: “Mirá una noche aparecieron cinco corderos muertos, al otro día otros dos, nosotros muy preocupados hicimos guardia dos o tres noches seguidas pero no pasó nada y no vimos nada. Yo había puesto trampas y cebo en el corral no se si eso lo habrá asustado al animal que desapareció”. Luego le preguntamos con qué características quedaban los corderos muertos y nos dijo: “Lo único que vimos es un pequeño agujerito debajo de la paleta y cuando los abrimos estaban todos machucados y los huesos rotos” y continuamos indagando ¿Usted cree que puede haber sido algún puma o gato montés o algún otro animal salvaje de los que conocemos?. A lo que nos respondió muy preocupado “Yo creo que no, porque esa clase de animales se los lleva y los come y éstos quedaban quietos debajo de las madres. Además tengo perros que son muy centinelas y ninguno ladró ni atropelló a nada”. Continuamos con la conversación y le preguntamos si antes había sucedido algo parecido a lo que nos contestó “no nunca, y mirá que yo llevo 71 años acá. Esto es algo de no creer. Espero que podamos develar el misterio. Por ahora es algo que nadie puede explicar”.