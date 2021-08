RUGBY  HURACÁN VOLVIÓ A GANAR

El sábado se jugó una nueva fecha del torneo de rugby en el cual el equipo representativo de nuestra ciudad Huracán, superó por 27 a 18 Colón en un difícil encuentro

Casares formó de la siguiente manera:

Tomás Camoriano, Brian Vallestero, Luciano Barrera, Hernán Simionatto, Federico Teves, Nahuel Urquiza, Sebastián Velasco, Agustín Zega, Juan Pichler, Santiago Torres, Nahuel Wilson, Enzo Etcheverry, Guillermo Stocker, Ramiro Moñagorri. Suplentes: Juan Butrón, Bartolomé Ledesma, Juan Iturralde, Daniel Pallero, Sebastián Márquez, Nicolás Alonso, Alejo Fleitas, Benjamín Chaves.

PUNTOS: 2 try de Stocker, 1 try de Wilson, 1 try de Pichler, 2 conversiones y 1 penal de Moñagorri.

En la próxima fecha visitará a Chivilcoy.

SENTIDO HOMENAJE

Antes de comenzar el encuentro la Comisión de Rugby del Club Sportivo Huracán realizó un homenaje en memoria del jugador fallecido por covid en el mes de mayo Juan Manuel Herrera haciéndole entrega a su madre, esposa e hija de la camiseta con la cual él representaba al club.