CAMINO A LAS PASO

“Tener el Concejo da celeridad al ejecutivo para hacer obras y dar mayores respuestas a los vecinos “

Mediante tal declaración el actual Intendente de Carlos Casares y precandidato a Senador Provincial por el Frente de Todos, Walter Torchio amplió el concepto argumentando que las legislativas son importantes porque respalda al ejecutivo y da agilidad a la gestión.

– Cómo se vive este tiempo de P.A.S.O ?

– La campaña se vive con intensidad porque uno está expectante del resultado, el vecino suele tomar estas elecciones de una forma más relajada por que no se elige al Intendente o al Gobernador o al Presidente, pero para nosotros toda elección es importante . Y lo cierto es que el ganar ayuda y potencia, es colocarle combustible al motor de la gestión.

– Usted está siendo Pre Candidato a Senador Provincial en estas elecciones, cómo vive este nuevo desafío ?

– Yo lo siento con mucha responsabilidad, creo que puede ser una gran oportunidad para Casares, siento que desde ese lugar puedo tener el doble rol, por un lado seguir ligado a la gestión del Municipio, acompañando a Daniel y el equipo y por otro lado la cercanía al Gobierno Provincial debería ser un elemento facilitador para lograr que nuestros proyectos orientados al Municipio o la región fluyan de la mejor manera. En lo personal me gusta ser Intendente, pero este es un nuevo desafío que me entusiasma mucho.

– Cree que le va a costar pasar del rol ejecutivo al legislativo ?

– No lo sé, cómo dije anteriormente es un nuevo desafío que me entusiasma y espero que suceda, a mi me gusta ser un puente entre los sueños y la realidad , mi deseo es poder ayudar a seguir transformando sueños en realidades , los sueños de mis vecinos de Carlos Casares y los sueños de los vecinos de la región intentar que se concreten, a lo largo de estos años como Intendente muchos fueron posibles y algunos aún no , pero sentí que esa posibilidad existía y para mí resultó estimulante , imagino que lo mismo debería suceder desde la cámara de senadores.

– Le preocupa la oposición?

– Yo creo que como el termino lo señala , es un espacio para oponerse y eso en general implica un freno, un obstáculo, cuando más grande es el obstáculo más difícil es concretar los sueños y esto pasa a todos los niveles. Yo considero que esta es una etapa donde sería importante lograr el apoyo, quedan dos años ( 2022-2023), donde el Gobierno Municipal, Provincial y Nacional van a continuar y no se debería perder tiempo, por el contrario hay que hacer lo más rápido que se pueda para reconstruir la Argentina, para poner definitivamente la Provincia en marcha y para seguir haciendo un Casares Mejor de Todos y para Todos.

– En el último tiempo se podido observar un fuerte acompañamiento de los dirigentes nacionales y provinciales a su persona, ¿lo percibe usted de igual forma ?

– Yo siempre me he sentido muy acompañado y lo cierto es que valoro profundamente esos gestos, esas actitudes y ese compromiso de todos para con mi persona, pero más aún por que cada acción a tenido que ver con un apoyo a la gestión y a los casarenses.

– Su lista 2 Celeste y Blanca del Frente de Todos está encabezada a nivel nacional por una mujer, Victoria Tolosa Paz y a nivel local otra Mujer , Vanina Gandini, ¿qué implica eso ?

En primer lugar creo que las mujeres han logrado por su esfuerzo ocupar estos lugares y me pone muy feliz , además en ambos casos súper merecidos, Victoria es una enorme dirigente, con tremendo potencial, una mujer que más se la conoce, más te gusta , tiene una enorme energía y una voluntad increíble , pero además tiene realmente un enorme compromiso con las y los bonaerenses y eso también la distingue. Respecto de Vanina es una joven luchadora comprometida con la salud y los temas sociales, quien siempre está disponible y siempre su lógica pasa por ayudar, es parte del futuro, y se merece el lugar que ocupa, pero además permítame destacar la figura de Ana Laffont una dirigente histórica ya con peso propio que también ocupa un lugar relevante, ha tenido un enorme gesto de humildad de acompañar desde la lista el lugar que hiciera falta, mantiene todo el potencial que se necesita para conducir. Tenemos muchas Victorias, tenemos muchas Vaninas, tenemos muchas Ana, pero necesitamos más para seguir transformando cada sueño en realidad

– Finalmente cuál es el mensaje para los vecinos ?

– Que es importante su apoyo , vamos a seguir trabajando con el compromiso de siempre, tenemos ganas de seguir haciendo muchas cosas por Carlos Casares, tenemos un gran equipo, tenemos proyectos y propuestas, pero necesitamos que el vecino nos siga acompañando con su voto. Veo el futuro con esperanza, nuestro proyecto sigue intacto, vamos a seguir acompañando a la salud, el trabajo y la educación, continuaremos manteniendo a la obra pública como estandarte, convencido que cada obra es una repuesta para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Desde el lugar donde me toque estar voy a trabajar como lo vengo haciendo, con la ilusión hacer todo lo posible por nuestros vecinos , por este Casares, vale la pena todo esfuerzo por que Casares Crece, Casares Avanza , de manera ordenada y como me gusta decir con todos y para todas.