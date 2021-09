PIENSEN, POR FAVOR…

La euforia o ansiedad de conocer los resultados de las elecciones PASO, no dio paso al análisis, sólo los votantes querían saber en primer término como habían salido las internas de JXC en las que se medían dos sectores “antagónicos” que poco y nada tenían entre sí pero que habían jurado juntarse sea cual fuere el resultado de la interna. Por el otro lado estaba la lista oficialista liderada por Vanina Gandini , que superó holgadamente a los dos sectores opositores, uno liderado por Andrés Aguirrezabala, el ganador y el otro con María Lucas a la cabeza.

Punto y aparte. Las PASO dieron dos ganadores, la ganadora absoluta V. Gandini y detrás A. Aguirrezabala de la alianza con el otro sector de JXC, con la Dra. M. Lucas. Pero al ser considerado ese pacto opositor, la suma de ambos superaba levemente al oficialismo gobernante.

Hasta aquí la realidad de lo sucedido. El análisis muestra que el intendente Walter Torchio, que llegó a sacar el récord absoluto de votantes, demostrando una gestión notable, reconocida por una gran mayoría de los casarenses, apenas si obtuvo en la categoría Senador unos pocos votos más que Gandini.

Los números dicen que fueron muchos los enojados con el gobierno nacional, también con el provincial y aplicaron el voto castigo porque la pandemia les causó un daño tremendo a sus bolsillos. Es impensable que su enojo haya llegado a tanto que olvidaron cortar la boleta en la que Walter Torchio encabeza en 1er término la categoría Senador.

Es cierto que el oficialismo local prácticamente no hizo campaña, que los candidatos no se movieron, que no se dijo que en la boleta que muchos se negaron a poner en la urna, quedaba la categoría senadores que era encabezada por Torchio, el hombre que les mejoró la vida y cambió a Carlos Casares en forma notable, a pura gestión, reconocido por todo su pueblo.

¿Y?…nada. Piensen por favor.