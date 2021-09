INFORMACION CAMARA DE COMERCIO

NO DEBERÍAN ACLARAR EN LAS REDES, LO QUE OSCURECIÓ EN EL RECINTO.

Días pasados, el bloque de Concejales de Frente de Todos publicó en su página de Facebook un largo, engañoso y aburrido relato al que iremos desmenuzando para analizarlo responsablemente.

Dijeron: “Ante el ataque directo al proceder del bloque de Concejales del Frente de Todos que días pasados realizó en un comunicado la Cámara de Comercio, Industria y Servicios local etc., etc. …”

A ello manifestamos que los miembros de la Comisión Directiva de la Cámara no ATACA a nadie.

Solo expresamos lo que sucedió antes y durante el tratamiento de una Ordenanza que tenía por iniciativa la regulación del Servicio de Cremación en nuestra ciudad que no fue tratada y en su lugar presentaron un Proyecto alternativo que en lo único que difería del nuestro era la localización del servicio con una sola razón, la de impedir nuestro emprendimiento.

Lo llamativo es que el Bloque aludido argumentó sobre un Proyecto que no estaba sobre tabla, el nuestro, y se aprobó el alternativo que nunca se trató.

También dijeron: “formular una serie de aclaraciones que resultan nuestra verdad” …etc. Etc.

Señores: LA VERDAD es una sola que no es ni de Uds. ni de nadie. Es lo tangible y la realidad de lo que aconteció. La versión que Uds. se adjudican está viciada de una subjetividad manifiesta, porque no replica lo dicho en el Recinto y mucho menos lo manifestado sobre las acciones anteriores.

Dijeron: “Esta historia comienza para nosotros en mayo pasado cuando ingresa al Honorable Concejo Deliberante desde la Cámara de Comercio un esbozo de Proyecto de Ordenanza que, más allá de regular la actividad, en definitiva, buscaba que se habilitara la instalación de un Crematorio de la Institución en un predio contiguo al salón de eventos del Óvalo”.

Nada más inexacto. 1ro.) El Presidente del HCD tenía pleno conocimiento desde octubre de 2020, cuando el Sr. Intendente, Esc. Walter Torchio, en presencia de directivos de la Cámara le solicitó que se ocupara del tema, porque sostenía con muy buen interés que la Institución aborde la cuestión, y 2do., más inexacto aun es, cuando Dijeron: “en definitiva, buscaba que se habilitara la instalación de un crematorio de la institución en un predio contiguo al salón de eventos del Óvalo”. Falso, el crematorio se va instalar PEGADO, pared por medio con el cementerio a 300 mts. del Ovalo, con todas las garantías de no ofender al medio ambiente en ninguna de sus formas.

Dijeron: “Consecuentemente, desde el HCD se solicitó una reunión para escuchar los pormenores técnicos del proyecto, a la que asistieron el Presidente del Cuerpo y de los distintos Bloques.”

Preguntamos: Qué escuchó el Presidente del Concejo y Presidente del Bloque de Frente de Todos para luego transmitir a sus pares que en el tratamiento no se dijera nada de la información que se brindó. ¿Tanto habremos inventado? Sus pares de otros bloques pueden dar testimonio de la calidad y cantidad de información que se proveyó.

Además dijeron: “tomamos conocimiento de la existencia de un expediente administrativo que se había iniciado en enero de este año a partir de un pedido de factibilidad de la Cámara para la instalación del Crematorio y en el que observamos que ya el 12 de marzo el área correspondiente se había expedido informando que NO existía factibilidad para lo solicitado porque en la Ordenanza de zonificación, que nosotros mismos impulsamos y aprobamos en agosto de 2020, la finalidad dominante que se había proyectado en la zona, a saber eminentemente de ocupación habitacional, no admitía la instalación de un crematorio.

La verdad real, no la de Uds., es que esa información de 12/03/2021, NUNCA LLEGÓ A LA CÁMARA. Esta presunta nota dice en su parte final “Se informa al peticionante en esa oportunidad que el Área estaba trabajando en la elaboración de la ordenanza reglamentaria respectiva.”

Nada más lejos de la verdad. El 18/11/2020 se le envió una copia digital de nuestro proyecto la ordenanza al Señor Presidente del Concejo a su pedido. O sea que lo único que hicieron es reformar el proyecto de la Cámara cambiando la zonificación.

Lo que si recibimos el día 07/05/2021, dos meses después de lo que Uds. manifiestan en “sus verdades”, una escueta nota que adolece de profundas y llamativas imperfecciones que detallamos a continuación pasamos a describir:

Fue escrita en hoja con membrete de SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Firmada por la Directora de Obras Particulares Citando como referencia un expediente (4019-0489/2021 – Alcance 1) que debió ser acompañado a la nota y no lo fue. Remitiendo a reglamentación DECTO-2011-742-E-GDEBA-GPBA que también debió ser acompañada y tampoco lo fue Incluye la comunicación de apertura de una calle en un inmueble indeterminado Dirigida en contestación a una persona distinta de la que solicito la autorización Sin siquiera un detalle técnico que justifique la negativa.

La nota tiene, a nuestro humilde entender, una desprolijidad manifiesta y un desprecio tácito a nuestro pedido y de una liviandad casi deshonesta en las formas en que debe redactarse una contestación a una solicitud sobre un tema tan importante y desde un organismo oficial del Estado Municipal.

Una mezcla desordenada de cuestiones públicas y privadas, sin precisar detalles.

Continuaron diciendo: “Se nos endilga desconocimiento cuando parece que los miembros de la Comisión Directiva de la Cámara, según sus propios dichos, presentaron un pedido de factibilidad cuya respuesta ni se molestaron en leer o la ignoraron intencionalmente.”

No es verdad Señores Concejales, leímos atentamente la nota enviada el 07/05/2021 y realmente –como lo explicamos más arriba- era tan ambigua, imperfecta, y sin argumentación, que, viniendo de un organismo Oficial, concluimos que no estaba a la altura de la categoría con que se había solicitado la factibilidad de nuestro proyecto. Es por ello que se decidió realizar el pedido formal del tratamiento de la ordenanza que finalmente no trataron. Ah, y lamentamos comunicarles que la nota del 12/03/2021, QUE CITARON EN LA SESION DEL CONCEJO, NO LA PUDIMOS LEER, PORQUE NUNCA LA MANDARON.

También dijeron: “Además, para apuntar algunas otras consideraciones cabe recordar que el servicio que la Cámara está tan interesada en brindar YA es prestado en nuestra ciudad por uno de sus mismos socios a quien a todas luces le harían competencia y que los términos de la Ordenanza que finalmente aprobamos en nada obsta la prestación del mismo por parte de la institución dentro del marco que prevé la normativa.”

Tampoco es verdad, la comunidad toda sabe que, si por decisión de última voluntad, una persona desea ser cremada después de su fallecimiento, o porque sus familiares así lo deciden, deberán peregrinar a otras ciudades con las consecuentes dificultades que ello conlleva, sumado al dolor de la pérdida, Por otra parte, la relación que la Cámara articula con sus socios no resiste el vuestro análisis, ni le incumbe a ese honorable Bloque.

Dijeron: “Finalmente queremos invitar a los miembros, socios y asociados de la Cámara de Comercio y a la comunidad en general a mirar el vídeo en vivo de la última sesión en el Facebook del HCD o pasar por el Concejo a leer las actas de la sesión para comprobar cómo la Comisión Directiva que dice representarlos falta a la verdad al decir que esta bancada emitió improperios hacia la institución” Etc., etc.

De verdad, quisiéramos que la comunidad toda pueda acceder al debate que se percibe en el video de la sesión y comprobar por sí misma la cantidad de inexactitudes que aportó el Bloque oficialista que dan fe a lo ya escrito más arriba y otras que puede considerarse una ofensa gratuita a nuestra iniciativa y a la institución. Para mostrar como ejemplo se puede escuchar, en ese video, la disertación del Concejal Serra que, entre otras argumentaciones esbozó “Si nosotros habilitamos el establecimiento de esta actividad crematoria de cadáveres en una zona que posiblemente llega a ser habitable, estamos impactando de una manera no solamente al ambiente, sino también a la salud, porque pensemos que este tipo de actividades largan partículas cadavéricas, que serían inhaladas por las personas – textual-

O sea que la Cámara había presentado una iniciativa que emanaba como residuos del proceso partículas cadavéricas que iban a ser inhaladas por las personas.

Sería bueno que el Edil le muestre a la comunidad la bibliografía donde conste demostrada y científicamente que el proceso de cremación larga partículas cadavéricas al medio ambiente

O quizá haya obtenido esa información de las distintas áreas técnicas del municipio como dice el comunicado de Frente de Todos.

Y nos preguntamos, este tipo de argumentos:

¿Es, o no es agraviante? ¿Es, o no es un improperio? ¿Es, o no es un argumento difamante?

Creemos que si no hay un justificativo para semejante afirmación el Profesor Serra debería pedir disculpa por su infortunada argumentación en el mismo recinto donde las emitió, E informarse que el único residuo que emana de un crematorio es Vapor de Agua. Menos contaminación que un caño de escape de cualquier automotor.

Ah, y esa expresión de “levanta manos” que incluyen en “sus verdades” corre por cuenta de Uds.. Realmente no lo consideramos así, es más, seguramente algunos de nosotros y muchos de nuestros socios los hayan votado en su momento por creer en la vocación política que han puesto de manifiesto.

En resumen, hemos asistido a una de las sesiones más bochornosa desde lo formal que en SEIS renglones se pueden sintetizar:

PRESENTARON UN PROYECTO ALTERNATIVO SOBRE TABLAS QUE NO FUE TRATADO, SOLO FUE VOTADO Y APROBADO CON DICIDENCIA EN UN ARTICULO

Y TRATARON SOBRE TABLAS UN PROYECTO QUE NO FUE PRESENTADO, EL NUESTRO, PERO QUE FUE ATACADO CON ERRONEOS E ILEGALES FUNDAMENTOS

Los bloques opositores entendieron nuestras razones y expresaron que se ha cometido una de las mayores aberraciones jurídicas de que se tenga memoria en tiempo de democracia. Ir contra la premisa fundamental que rige las sociedades modernas “todo lo que no está prohibido, está permitido”

Ojalá que partir de ahora en Carlos Casares de acuerdo a lo sucedido no se instale la condición de que “todo lo que está permitido, se puede prohibir” a la usanza de tiempo idos que creímos formaban parte del pasado.

POR ULTIMO, hay cosas que nos cuesta entender: Primero vendieron los terrenos del Hospital, porque la ciudad tenía que ir para ese lado, después compraron la ex quinta Cerdá, porque el pueblo debía ir para ese lado, ahora el pueblo debe extenderse hacia el cementerio. Habrá una Brújula influenciada que por extrañas fuerzas varía el NORTE de las decisiones.