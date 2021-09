LA PALABRA DE LOS CANDIDATOS

Vanina Gandini

Cuando los resultados oficiales se dieron a conocer y la candidata de TODOS, Vanina Gandini (candidata en primer lugar) festejaba junto a los demás candidatos, pudimos hacerle unas breves preguntas:

E.O.: Vanina, los resultados ya te dan ganadora, ¿cómo te sentís en éstos momentos?

V.G.: La verdad que muy contenta y muy esperanzada a seguir creciendo en éstos meses y seguir fortaleciendo nuestro espacio y poder concretar el triunfo en noviembre.

E.O.: ¿Cómo te ves en noviembre?

V.G.: Muy bien y con fe de que vamos a ganar, esto de hoy es una encuesta que se hace donde hay una interna de Juntos por el Cambio, asi que nosotros vamos a seguir trabajando desde esta misma dirección y por los mismos objetivos. Creo que sumaremos muchos votos más ya que el porcentaje de gente que votó es bajo.

E.O.: Todos sabemos que la gestión Torchio ha hecho mucho por Casares ¿Creés que la gente no lo reconoció así en las urnas?

V.G.: Creo que las elecciones han sido distintas a todas, debido a la pandemia y porque no vino mucha gente a votar. Pero nosotros aceptamos lo que decide el pueblo y por hoy estamos muy conformes con los votos que conseguimos. Sí trataremos de acercarnos a más gente y daremos respuesta como lo venimos haciendo a más casarenses.

E.O.: A los que no te votaron ¿qué tenés para decirles?

V.G.: Que éste es un espacio donde somos muchas personas, hombres y mujeres, que estamos trabajando para mejorar la vida de los casarenses y que tenemos las convicciones claras de querer mejorar en cada uno de nuestros espacios, para que todos tengan las mismas oportunidades e igualdades. Les pedimos que nos voten porque cuando más concejales tengamos, más va a ser el respaldo que va a tener el intendente para poder gobernar.

E.O.: Gracias Vanina y suerte para noviembre.

V.G.: Gracias a ustedes.

Isaúl Wilner

Un referente del gobierno de Torchio, que en ésta oportunidad se encolumnó detrás de Vanina Gandini para pelearle los concejales a la oposición.

El domingo en horas de la noche pudimos entrevistarlo en el local partidario y esto nos dijo:

E.O.: Isaúl, luego de este triunfo en las Paso contanos como se ve el Frente de Todos para noviembre?

I.W.: Muy bien. Somos un movimiento que se mueve como lo dice su palabra. Estamos trabajando, estamos en marcha, estamos fuerte y ahora a festejar este triunfo y a seguir trabajando para noviembre.

E.O.: Creés que el Frente de Todos tendría que haber sacado más votos por las grandes obras que ha realizado este gobierno?

I.W.: Mirá, creo que las internas tienen un poquito de éste juego que la gente apoya a una u otra fuerza que tienen internas en ese momento. Nosotros no teníamos interna y creo que en noviembre va a quedar demostrado que el gran trabajo que ha realizado Walter y su gestión está para seguir trabajando para el futuro de Carlos Casares.

E.O.: ¿Qué le decís a la gente que no votó?

I.W.: Que nos acompañen por más obras, por más futuro, somos la gestión que más cosas ha hecho en la historia de Casares y por eso tenemos que seguir trabajando en el Frente de Todos.

E.O.: Gracias Isaúl

I.W.: No, gracias a vos

Andrés Aguirrezabala

Andrés, ante todo felicitaciones por la excelente elección que hiciste el domingo, en una jornada democrática muy tranquila para todos los casarenses.

Hoy, ya un poco más tranquilo y con la adrenalina más baja contanos qué reflexión podés hacernos de estas Paso?

En primer lugar queremos agradecer a todos los vecinos de Carlos Casares que concurrieron a votar y particularmente a aquellos que confiaron una vez más en el espacio de Juntos. También quiero agradecer a todo el resto de la lista y equipo de campaña que me acompañó, trabajando codo a codo desde el primer día. Estamos muy contentos porque no solamente logramos incorporar gente que nunca antes había participado como precandidatos y también se han integrado muchísimos jóvenes al espacio. Esto último nos pone muy felices porque en momentos tan complejos en donde está denostada la actividad política, que se sumen nuevos jóvenes a militar con compromiso y responsabilidad preocupados por las problemáticas locales, nos llena de orgullo. A todos ellos muchísimas gracias.

El mensaje que la ciudadanía de Carlos Casares a expresado en las urnas es claro y contundente: muestra desacuerdos en como sea manejando la gestión del intendente municipal Walter Torchio durante este último tiempo. La sumatoria del caudal de votos de las dos listas de Juntos supera ampliamente a los votos obtenidos por el oficialismo. Inclusive el propio intendente como precandidato a Senador en su distrito el cual gobierna durante hace 10 años solamente ha logrado un empate técnico en relación a los candidatos a senadores de Juntos.

La actual gestión de Torchio hace rato dejó de escuchar a la oposición en el Concejo Deliberante pero lo que es más grave aún durante el año y medio de pandemia que llevamos dejó de escuchar los reclamos de la ciudadanía principalmente los vinculados a las necesidades básicas insatisfechas de muchos vecinos de Carlos Casares.

En vistas a las elecciones de noviembre ¿Juntos se une? ¿Cómo quedará formada la lista?

De cara a noviembre, el espacio de Juntos va a continuar trabajando como lo veniimos haciendo desde hace cuatro años. Esta interna lo único que resolvió fue la conformación final de la lista para noviembre, pero el compromiso de seguir trabajando juntos permanece intacto inclusive más allá de noviembre. Carlos Casares va a atravesar una etapa muy particular a partir del 10 de diciembre con el cambio de intendente municipal. A cargo del municipio quedará el ingeniero Stadnik quien no ha sido elegido por la población como intendente sino como concejal acompañando a Torchio y esto plantea un gran interrogante respecto a la legitimidad de Stadnik, por eso es sumamente importante en el futuro el rol de la oposición en el Concejo Deliberante para trabajar en forma colectiva y plural y encontrar entre todos los mejores proyectos y soluciones para los problemas locales sin que se imponga la mayoría automática como hasta ahora lo hizo la gestión de Torchio.

En esta elección participó un 60% del padrón, influirá en noviembre el resto de los votantes. Son esos los votos que hay que tratar de cautivar para asegurar un triunfo?

Vamos a seguir trabajando de la misma forma de cara a noviembre. Hablando con cada uno de los vecinos, escuchándolos, porque esta gestión ha perdido la capacidad de escucha. El intendente y sus funcionarios han perdido la sensibilidad social que requiere el ejercicio de la función pública en una situación tan crítica en lo económico, en lo social, en lo educativo como la que estamos atravesando.

Por eso queremos ser la voz de los vecinos que no son escuchados.

Raúl Urbizu

Luego de haber obtenido más de 900 votos en las Paso y de haber realizado una excelente elección, El Oeste entrevistó al candidato de Vamos con Vos, Raúl Urbizu y ésto nos dijo:

¿A un día de las elecciones qué análisis podés hacernos?

Hicimos una excelente elección local, sumando casi 1.000 votos. Estamos muy contentos. Sobre todo teniendo en cuenta el contexto de descontento general con la política, que hizo que casi 7.000 personas no fueran a votar y más de 1.500 vecinos votaran en blanco. Esto nos da una base importante para trabajar estos dos meses para convencer a 800 casarenses más de que es importante y necesario que una tercera opción esté en el Concejo Deliberante.

En un medio radial se dijo que te unirías a la oposición que integran Juntos por el Cambio, ¿qué hay de cierto?

No hay nada de cierto. Este espacio se formó para transformar Casares desde otro camino. Somos una alternativa para los casarenses que no quieren seguir con lo mismo y con las mismas políticas. Yo me siento uno de todos esos vecinos que no están conformes con lo que pasa y que está cansado de las peleas de dirigentes que no arreglan nada. Quiero ser la voz de ellos en el Concejo Deliberante. Y voy a llegar a estar porque estoy convencido de que en noviembre los casarenses nos darán los 800 votos que nos faltan para que lleguemos a la banca de concejal.

¿A qué sector de la sociedad tendrías que apuntar habida cuenta que votó nada más que el 60% del electorado?

En principio a todos los casarenses. Nos conocen, conocen a todos y cada uno de los integrantes de nuestra lista. Somos casarenses que vivimos de nuestros trabajos, oficios, profesiones y sufrimos todos los días las dificultades que los representantes actuales no solucionan desde hace ya diez años. Y en especial, apuntaría a los casi 7.000 vecinos que no fueron a votar, a los más de 1.500 que votaron en blanco, a los que votaron con bronca, a los que votaron sin estar muy convencidos. A todos ellos les digo que no bajen los brazos, que nosotros somos una opción que puede representarlos y devolverles la esperanza.

¿Cómo evalúas tu elección teniendo en cuenta el bajo porcentaje de Randazzo en la provincia?

Somos un espacio político nuevo, formado hace tres meses. Y en un contexto de descreimiento general y apatía con la política que no ayuda. Sabíamos que no iba a ser fácil y que estas elecciones PASO nos iba a dar la base real de la situación. Teniendo en cuenta que nosotros en Casares enfrentamos un aparato político municipal, con un intendente candidato a senador con el apoyo del gobernador y hasta del presidente Alberto Fernández, y por otro lado a una fuerza opositora con candidatos locales con mucha experiencia y trayectoria que contaban con el apoyo de figuras nacionales, decenas de intendentes, diputados y senadores, teniendo en cuenta todo eso, para nosotros en Casares fue una excelente elección y estoy convencido de que en noviembre tendremos una mejor elección. Estos 1.000 votos obtenidos me indican que estamos para más.

¿Algo más para agregar?

Primero quiero felicitar a Vanina Gandini, a Andrés Aguirrezabala y a María Lucas por la elección que hicieron y a través de ellos a todos sus seguidores y votantes.

Después quiero agradecer a los integrantes de nuestra lista, a quienes formaron parte del grupo y nos ayudaron con la fiscalización de los votos, a cientos de vecinos que me llamaron y me piden que siga y me desean fuerza, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mi familia. A todos ellos muchas gracias por el apoyo y el aguante. Quiero que sepan que no voy a bajar los brazos. En esta vida yo sé tomar fuerza y seguir luchando porque se que vale la pena.