LAS PASO 2021

HABLAN LOS PRE CANDIDATOS

HOY: CONSEJORES ESCOLARES EN PRIMER TERMINO

Desde hoy miércoles y hasta el viernes 10 de septiembre El Oeste realizará una serie de reportajes a los pre candidatos de todas las listas que participan en éstas Paso para que nuestros lectores se enteren las propuestas y porqué se suman a sus espacios políticos.

LISTA 2. CELESTE Y BLANCA, FRENTE DE TODOS

FRANCO BARRAGAN

Por tercera vez integra la lista del Intendente Torchio, conociendo además la función de Consejero, rol que ocupó en dos periodos y por el cual, a través de la nueva invitación, en este caso del Frente Renovador, el belloquense intentará volver a la función para seguir aportando a la gestión con la cual se siente plenamente identificado.

¿Qué lo sedujo de la propuesta?

“No es la primera vez que trabajo en política, ya había acompañado a nuestro Intendente años anteriores yendo dos veces en la lista. Es una gestión que hace, que conozco y porque tengo una excelente relación con el Intendente me sumo”.

¿Por qué decidiste incursionar en política?

“No tuve militancia de chico pero a las 19 años comencé a charlar mucho con un amigo con quien hablábamos de diversos puntos referidos a la temática y me di cuenta que me gustaba charlar con la gente, colaborar y ayudar. Eso te lleva a estar en política y estoy convencido de que hay que involucrarse para poder proponer ideas y llevar a cabo proyectos para el bienestar común”.

¿Qué es la política para vos?

“Es todo. En ella uno puede dialogar, debatir, opinar y proponer proyectos y que cada idea que surja que sea buena para los ciudadanos y se puedan concretar para que a todos nos vaya bien.

Dentro de ello, es muy importante la palabra del vecino y eso es lo que estamos haciendo cada día, recorriendo los barrios de Casares y sus localidades contándole al vecino nuestras ideas pero, también escuchando sus inquietudes”.

¿De volver a ser parte del Consejo Escolar, qué propondrías para Educación?

“Me sumaré para acompañar el trabajo que se viene haciendo y aportar para que cada uno de los establecimientos educativos del partido sigan con el apoyo y que no les falte personal auxiliar y obras públicas de calidad para que los estudiantes se sigan formando”

Están recorriendo las calles ¿qué le dice la gente?

“La gente nos responde muy bien, está muy contenta con la gestión del Intendente y reconoce el trabajo que se viene haciendo en estos 10 años en las diferentes áreas.

Las obras públicas, la educación y la salud, son fundamentales en una sociedad y en esta gestión son temas de agenda permanente como cada una de las áreas”.

¿Por qué el vecino debería votar la lista Celeste y Blanca 2?

Porque este gran equipo de trabajo ha logrado muchas cosas y precisamos de su voto para seguir haciendo pero, antes de hacer, esta gestión planifica, lo cual es muy importante y las obras están en cada barrio, en cada lugar de la ciudad. Es una gestión que escucha, propone, planifica y hace por eso pido el acompañamiento del vecino con su voto”.

LISTA 3 – 506 UCR

Prof. Mónica S. Giachetto

PROFESION:

Maestra Jardinera y profesora de Arte y actualmente cursa 5to. año de abogacía.

Casada con Germán Mallofré y madre de dos hijos Santiago e Ignacio.

¿Qué te sedujo de la propuesta?

Lo que me gusta es desde el lugar que me toque, es poder contribuir y colaborar en la función de los consejeros escolares. Reivindicar el rol de cada militante político y poder demostrar que no todos somos lo mismo.

¿Por qué decidiste incursionar en la política?

Yo soy militante de la UCR desde muy chica, siempre lo he hecho convencida y fiel a los principios de mi partido. En esta oportunidad me toca acompañar a Facundo Manes quien pone a LA EDUCACIÓN en un lugar de privilegio, desde el cual se pueda transformar la sociedad, teniendo como principios rectores el BIEN COMÚN y LA HONESTIDAD.

¿Qué es la política para vos?

Para mí la POLÍTICA es la única herramienta capaz de permitirnos cambiar la realidad, ponernos al servicio de todos los vecinos, de darle una mano a quien la necesite.

La política es la DEMOCRACIA, LA LIBERTAD Y LA ESPERANZA.

¿Están recorriendo las calles, qué les dice la gente?

Si, estamos trabajando mucho, escuchando a los vecinos de la zona rural y de la planta urbana y lo que nos dicen es que no aflojemos, que luchemos por una sociedad mas justa para todos. Lo que podemos percibir en la gente es un sentimiento de angustia, preocupación e incertidumbre. Y que claramente nos dicen que FACUNDO MANES es la única alternativa válida al gobierno actual.

Querés agregar algo más:

Si, yo los invito a DAR EL PASO por el país que todos queremos, donde existan las oportunidades para todos. Porque FACUNDO MANES es el único que puede ganarle al poder Kirchnerista, del avasallamiento de las libertades, de la justicia y de las instituciones.

LISTA 1A – 506 JUNTOS

Joaquín Nicotena

PROFESIÓN

Profesor en la Escuela Técnica, en sede y en la Extensión de la localidad de Cadret.

Casado y padre de Katya y esperando su segundo hijo

¿Qué te sedujo de la propuesta?

En realidad, la propuesta ya la conocía, tanto María como el Colo Santilli proponen continuar con la propuesta de política y de gobierno que propuso Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Que es la misma que lleva a cabo y muestra Horacio Rodrí-guez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.

Es continuar siempre con el diálogo, resolver todo a través del mismo, de sentarse a ver las propuestas de cada uno y decidir entre todos la más conveniente en beneficio de los ciudadanos.

De hecho, en el armado de esta lista queda demostrado que mantenemos la idea que expreso más arriba, ya que en poco tiempo nos pusimos de acuerdo varias fuerzas políticas dejando de lado los egoísmos personales.

Además es algo que en mis dos años como Presidente del Consejo Escolar he dejado demostrado. Siempre estuve abierto al diálogo, mantuve un diálogo cordial con el Municipio, y puse el bienestar en todos los que conforman la comunidad educativa en primer lugar.

¿Por qué decidiste incursio-nar en política?

En un principio, como la mayoría de todos los que hemos incursionado en política, fue por la invitación de alguien y no soy la excepción, comencé participando por invitación de un amigo allá por el 2011, integrando la lista de Consejeros Escolares suplentes, y desde ese momento no he dejado de participar y acompañar.

¿Qué es la política para vos?

La política para mi es la forma de poder ayudar a cambiar las realidades de las personas, desde donde participemos cada uno. Por mi parte no veo la política como una mera actividad en la que uno percibe una dieta y nada más. De hecho, todos los que conformamos la lista, tenemos otras actividades de las cuales vivimos, yo por ejemplo soy docente.

Están recorriendo las calles ¿qué les dice la gente?

Sí, estamos recorriendo las calles, con todas las precauciones correspondientes a la situación que estamos viviendo.

Lo que nos dice la gente y lo que notamos es que está cansada de la discusión política sin sentido y que no beneficia a nadie. De que les cuesta llegar a fin de mes, de que las cosas aumentan constantemente, pero los sueldos siguen iguales.

Querés agregar algo más.

Que este 12 de septiembre nos acompañe con su voto. Que acompañe la lista 506 1A de JUNTOS, integrada a nivel nacional por Diego Santilli y a nivel local por María Lucas, acompañada por mucha gente nueva, que no viene a vivir de la política.

LISTA 508 – VAMOS CON VOS

Viviana Scaravaglione

PROFESIÓN:

Docente desde hace 23 años.

Su hija se llama Sasha y juntas comparten el gusto por la educación y la política

¿Qué te sedujo de la propuesta?

Cuando Raúl y Sergio me propusieron acompañarlos sentí que me estaban dando la oportunidad de integrar un proyecto nuevo, un espacio para expresarme con libertad y poder sumar mis ideas y experiencia en Educación y desde lo Social para que los casarenses estemos mejor.

Hace falta una opción electoral distinta, en estos momentos necesitamos liderazgo político y Flo-rencio Randazzo lo tiene.

¿Por qué decidiste incur-sionar en política?

Me decidí a formar parte de este espacio porque creo que hay que involu-crarse, salir de nuestra zona de confort y participar para lograr el cambio que todos necesitamos.

Hace 23 años que soy docente y he transitado por escuelas urbanas y rurales donde he notado año a año el deterioro de la educación.

Desde el frente Vamos con Vos tenemos varias propuestas sobre Educación:

La Primera es declararla Servicio Esencial, la segunda dotar de conectividad a todas las instituciones escolares y poder darle Jornada Completa a los sectores más vulnerables de la sociedad y cambiar los lineamientos curriculares incluyendo programación, robótica y todas aquellas cuestiones que en este siglo van a ser claves.

¿Qué es la política para vos?

Para mi la política es una herramienta para hacer el cambio que nuestro país necesita.

El político llega a un cargo para poder gestionar lo que es de todos y lo tiene que hacer bien, cosa que Florencio ha demostrado que puede hacer.

Están recorriendo las calles, ¿qué te dice la gente?

Creo que hay mucha gente que puede llegar a acompañar a nuestro espacio “Vamos con Vos”, porque somos una alternativa.

En nuestra lista vas a encontrar personas con experiencia en salud, deporte, educación, comercio, actividades sociales, etc. que decidimos participar en política para sumar ideas y esfuerzo.

¿Querés agregar algo más?

Este momento que estamos viviendo es muy importante, a través de su voto los ciudadanos tienen la oportunidad de apoyar a gente que brinde soluciones, que debata problemas en serio, que no se echen la culpa unos a otros por lo que hicieron o dejaron de hacer. Nosotros somos esa alternativa y ojalá los casarenses puedan darnos una oportunidad.