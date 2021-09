PASO 2021 HABLAN LOS PRE CANDIDATOS

Hoy concejales en tercer lugar

LISTA 1 A – 506 JUNTOS

Verónica Amarante

PROFESION

Abogada y tengo 46 años de edad

¿Por qué participás en politica?

Hace 12 años atrás decidí salir de la queja. Debemos involucrarnos para que las cosas cambien. No podemos resignarnos, necesitamos volver a confiar, porque merecemos vivir mejor. Me comprometo con mi participación como precandidata a concejal a trabajar por vos y para todos.

¿Qué te sedujo del espacio político en el cual militás?

Desde la llegada al espacio de Mauricio Macri al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, surgió una reformulación de los espacios políticos y la manera de ver, hacer y trabajar. Surgieron en ese momento los «timbreos», que son una herramienta fundamental para acercar la gestión a los vecinos, sin intermediarios. Es la manera de conocer los verdaderos problemas, de la boca de la gente. Es importante no solo para conocer, sino también para planificar, resolver, dar respuestas y soluciones.

¿Qué repuestas tenés para los vecinos?

Las propuestas e ideas que conversamos con nuestro equipo son varias, la pandemia dejó secuelas en nuestra sociedad, la educación, salud y trabajo son la base de nuestra plataforma de proyectos.

En educación, entre otros proyectos debemos implementar un sistema de evaluaciones para saber dónde estamos parados y fortalecer donde sea necesario con programas de apoyo, como

también programas para que los chicos vuelvan a la escuela.

En salud; uno de nuestros proyectos es implementar dentro de las salas periféricas y de las localidades rurales la atención primaria en salud mental, trastornos y psicopedagogía.

En trabajo: debemos otorgar las herramientas necesarias para que nuestros jóvenes encuentren en la ciudad las oportunidades para desarrollarse, en ese sentido se debe reformular el e

spacio de Area 3. Como así también la creación de incentivos al comercio y al compre local.

Estoy trabajando en un proyecto para transparentar todo el proceso de pre inscripción y adjudicación de terrenos, lotes y casas. Hoy solo existe la pre inscripción on line. Hay que transparentarlo y que sea realmente igualitario. Igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Implementando un proceso de puntajes, sorteos e impugnaciones que pasen por el Concejo Deliberante, como órgano de contralor.

¿Cuáles son los aspectos más negativos del gobierno municipal?

Falta de capacidad para lograr consensos.

Improvisación, falta de control, falta de planificación y coordinación entre las políticas municipales, con las provinciales y nacionales.

Falta de transparencia en la administración de los recursos públicos.

Programas que se agotan en el slogan.

La personificación de la gestión.

¿Qué aspecto positivo ves?

Muchas obras que vemos terminadas, tuvimos que esperar 10 años. Como por ejemplo la terminación de la Av. San Martín.

¿Querés agregar algo más?

Que este 12 de septiembre los vecinos nos acompañen con su voto. El equipo se encabeza con María Lucas que tiene la capacidad de trabajo, el compromiso y el coraje necesario para lograrlo. El Concejo Deliberante necesita personas capacitadas y con la sensibilidad social para poder transformar. Ya nos han demostrado que no se hace con los mismos nombres de siempre. Yo soy parte de esa renovación. Creo en este proyecto porque creo en los que lo integran. Es acá, verdaderamente JUNTOS A TODOS LOS CASARENSES.

LISTA 508 – VAMOS CON VOS

Miguel Esnaola

PROFESIÓN de Educación Física y licenciado en Alto Rendimiento

Deportivo, especialista en preparación física deportiva.

Tengo un centro de entrenamiento integral llamado «MENTALITY» para jóvenes y adultos donde se entrena a cada persona en base a sus objetivos y necesidades. A su vez, dirijo un Centro Infanto Juvenil llamado «C.E.D.I.J.» donde abordamos tareas específicas para niños y niñas según su edad con el fin de enriquecer el futuro rendimiento deportivo de la ciudad o bien generar hábitos saludables desde edades tempranas con los cuidados necesario.

¿Por qué participás en política?

Al momento que me llega la propuesta de Raúl Urbizu, tuve ganas de hacerlo puesto que comparto con él, entre otras cosas, el pensamiento que para poder cambiar algo hay que ser partícipe y no sólo opinar desde afuera.

Ante la posibilidad de ser espectador o parte de un equipo de trabajo que puede accionar, entiendo que mi lugar debe estar en la acción. Es decir, en mi caso prefiero «estar adentro de la cancha» y poder actuar.

En nuestro equipo de trabajo tenemos un amplio abanico de personsa de diferentes sectores, lo que lo hace aún más enriqueceder.

En resumidas palabras, estar involucrado para poder participar protagónicamente.

¿Qué te sedujo del espacio político en el cual militás?

La propuesta me seduce desde el momento que se quien es la cabeza madre de todo esto, Florencio Randazzo me parece un tipo que realmente sabe lo que quiere y lo que no quiere. Cuando él tuvo que decir que no lo hizo a pesar de las consecuencias que sabía que podría tener. Ese tipo de actitudes hablan de una persona de valores nobles y principios que no se tuercen. Cuando hago mis proyectos en ellos incluyo siempre mis valores que no son negociables y veo en Florencio eso, respeto por sus valores.

«Nuestros valores determinan nuestra personalidad»

¿Qué es la política para vos?

La política es gestión y acción en base a las necesidades reales. Hay una frase que reza «La peor gestión es la que no se hace» y de eso se trata y se resume.

Si hay alguien que sabe de gestión en Casares es Raúl Urbizu. No tengas dudas!. Pa

ra eso se debe tener una visión y actuar en consecuencia.

Acción sin visión es pesadilla.

Visión, gestión y acción, ese es el camino.

El desafío es siempre mejorar.

Si querés resultados diferentes no hagas siempre lo mismo decía A. Einstein y creo que ahí está la clave.

LISTA 3 – 506 UCR

Fabián Perelló

Tengo 55 años , productor agropecuario, administro junto a mi esposa una Pyme agropecuaria familiar y me considero un emprendedor , ya que estoy llevando a cabo y concretando el sueño junto a mi hijo Lautaro estudiante de Agronomía , de un viñedo en Mauricio Hirsch . Además soy Concejal terminando el mandato este año y ante el pedido del grupo político acepté nuevamente mi postulación.

¿Por qué participás en política?

Participo en política desde mi juventud, soy un militante político y social, defensor a ultranza del sistema de partidos políticos porque en ello encuentro la herramienta para intentar cambiar y mejorar la realidad de Carlos Casares.

¿Qué te sedujo del espacio político en el cual militás?

Principalmente el denominador común y la coincidencia con los demás integrantes, de los principios básicos y las banderas que siempre levantan el radicalismo y sectores afines en los frentes que he integrado y que me han dado la posibilidad de representarlos : República , rol del Estado , división de poderes , búsqueda del bien común ,del bienestar general , lucha contra la corrupción ; Y q

ue ahora con la aparición en la vida política de Facundo Manes nos vigoriza a acompañarlo para concretar el definitivo sueño colectivo de la Argentina que nos merecemos.

¿Qué propuestas tenés para los vecinos?

Desde el momento que asumí el cargo de Concejal siempre intenté dar lo mejor de mí , generando más de un centenar de proyectos muchos de los cuales se convirtieron en ordenanzas , otros lamentablemente no consiguieron el respaldo del Oficialismo y fueron rechazados , abarcando distintas temáticas como Transparencia en la Administración Pública, Conflictos de Intereses de funcionarios ,

Medio Ambiente y Energías Renovables , Arbolado Urbano , Salud , Inclusión Social de personas con capacidades diferentes entre los más significativos .

Para este nuevo periodo me voy a basar y ya tengo preparados los proyectos algunos ya presentados y con estado parlamentario sobre el reconocimiento de Insalubridad de las tareas de los trabajadores de Salud y mas con el esfuerzo que han realizado al estar al frente de la batalla contra el covid 19 y que no han sido reconocidos suficientemente en sus haberes este reconocimiento se refiere no solo a sueldos sino también a los fines jubilatorios; otros nuevos como el de crear el instituto de la Audiencia Pública para que las personas o instituciones interesadas en alguna temática tengan un canal donde expresarse y plantear la necesidad de la concreción de su proyecto . Otro eje importante y que surge del contacto con los vecinos principalmente de las localidades rurales que nos reclaman que sean más tenidos en cuenta, es la de Utilizar una ordenanza ya existente de mi autoría de Presupuesto Participativo donde se destina un monto del presupuesto anual del municipio para que los vecinos determinen la obra que para ellos es prioritaria , conjuntamente con una revalorización de la función de las Sociedades de Fomento de las localidades rurales , considero que es una propuesta innovadora que redundaría en beneficios para los vecinos.

¿Cuáles son los aspectos negativos del gobierno municipal?

Principalmente el desapego a las normas , falta de transparencia en el manejo de la Administración Pública y de cierta forma el no reconocimiento de la importancia de la División de poder

es en la vida democrática de Carlos Casares , no valorizar el rol del Concejo Deliberante ya que muchos proyectos que se convirtieron en Ordenanza aún no fueron implementados y eso es de una falta institucional gravísima .

¿Qué aspecto positivo ves?

No podemos soslayar la Obra Pública que ha sido muy importante en esta gestión que

mejoraron la calidad de vida de los vecinos pero donde también reside a mi entender el mayor nicho de falta de transparencia cosa que en muchísimas oportunidades lo he planteado y ha generado grandes debates .

También la cuestión Social creo no ha sido valorizada en toda su dimensión y hay un cierto sector de vecinos casarenses que han sido olvidados, esos vecinos necesitan ser visibilizados y ser incluidos en los programas de gobierno para lo cual tenemos un proyecto denominado Programa Visibilizar . Otra falencia que se observa y que sigue sin resolverse es la situación del Servicio de Electricidad provisto por Edén a la zona Sur , tenemos que poner todo el empeño para que de una vez sea solucionado, la problemática reside en la falta de inversión de la empresa en las líneas de transporte y el estado de la misma produce cortes frecuentes con las consiguientes molestias que genera la falta de ese servicio tan vital. Creemos que una salida podría ser la instalación de un Parque Solar como se han instalado en 24 localidades de la provincia de Buenos Aires muchos en nuestra región; y que a través del uso de la energía solar mejore la calidad del servicio.

¿Querés agregar algo más?

Como consecuencia de la pandemia y de las malas políticas implementadas se ha visto perjudicado un sector muy importante de la sociedad casarense , principalmente el sector mas dinámico como el del comercio e industrias, considero que es una cuestión de suma importancia y que entre todos debemos delinear programas que benefician a esos sectores , desde ya que esas acciones no solo deben ser locales sino provinciales y nacionales pero sería importantísimo generar desde el Concejo Deliberante el llamado a delinear y buscar las soluciones a sus problemáticas desde abajo hacia arriba.

Estas elecciones Paso son muy Importantes , es necesario que la oposición obtenga la mayoría en el Concejo Deliberante , es necesario el equilibrio de poderes y el estricto control al oficialismo, el reemplazo del actual Intendente , puede significar que se generen situaciones institucionales graves y allí estará la presencia responsable nuestra , como estuvimos en la pandemia pero con el rol supremo de la defensa del manejo transparente de la cosa pública.

LISTA 2 – CELESTE Y BLANCA / FRENTE DE TODOS

Ana Laffont

“El mayor desarrollo urbanístico de la historia de Carlos Casares se produjo en estos 10 años”

Así lo manifestó y explica en la siguiente nota la docente y directora por elección y voca

ción, Ana Laffont dejó huellas en la Educación y continuó enseñando desde 2011 en su nuevo rol de Concejal acompañando a la gestión del Intendente Walter Torchio.

No fue una Concejal más. Pasó a la historia de la política local por ser la primera mujer en ocupar el cargo de Presidente del Concejo Deliberante. Desde tal posición, con gran responsabilidad supo darles un gran impulso a diversos proyectos de importancia para la comunidad y en múltiples oportunidades homenajeando a las mujeres en sus diferentes roles dentro de la comunidad.

Peronista de primera hora, madre de Jorge y Verónica, abuela de Valentín, Bautista, Renata y Juan Pedro e hija de Esther y René, Ana reparte sus días entre sus dos amores, la familia y la militancia; esa pasión que la caracteriza a la hora de hacer es la que la mantiene activa pensando, ideando, proponiendo y haciendo.

Por eso en estas elecciones legislativas, así se presenta y pide el apoyo de los vecin

os para volver al Concejo, lugar que ya conoce y desde el cual, con la experiencia que tiene continuará motorizando ideas para que la justicia social siga creciendo entre los casarenses.

¿Qué la sedujo de la propuesta?

“Para que la propuesta seduzca de participar en política, primero debe haber una identificación con el espacio político al cual vas a representar. Pero pasión no sería el término adecuado; si la pasión que puede llegar a provocar el defender aquello que consideras que es el mejor estilo de vida”.

¿Por qué decidió incursionar en política?

“Hace muchos años que incursiono en la vida política local y creo que todos debemos incursionar en ella como estilo de vida porque si no hablamos desde lo cotidiano y no nos involucramos y; justamente involucrarse en política es participar activamente en las instituciones de una comunidad. Esa es la política como herramienta pública y la partidaria es aquella que te hace identificar con los ideales con los hombres y mujeres que marcaron e hicieron historia por su trayectoria en la vida del espacio político que participa, pero también en la vida histórica e institucional del país”.

¿Entonces por qué te identificás con el peronismo?

“Porque una es un asalariado, hija de empleados asalariados, porque hemos encontrado a nuestros salarios y el sueño de poder llegar a aquello que consideramos como estandar de vida, el sueño de la casa propia, el auto, la educación para nuestros hijos a través de las políticas justicialistas”

¿Están recorriendo las calles, los barrios, qué les dice la gente?

“Es así pero, más allá de esta campaña yo siempre recorro las calles y hablo con los vecinos. En este año y medio de pandemia fue menos presencial pero se mantuvo de manera virtual y, siempre estoy en contacto con la gente.

Y los vecinos nos reciben bien y están agradecidos con esta gestión del Intendente Torchio y su equipo porque llegó y desde el primer año está transformando la realidad de los casarenses, porque el mayor desarrollo urbanístico de la historia de Carlos Casares se produjo en estos 10 años y eso no se puede discutir porque las obras se planifican y se llevan a cabo”.