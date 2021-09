HABLAN LOS PRE CANDIDATOS HOY LOS CONCEJALES A PRIMER TERMINO

LISTA 2 – CELESTE Y BLANCA / FRENTE DE TODOS

Vanina Gandin

“Esta gestión le dio la posibilidad de crecer a Casares y hacer cumplir los sueños de nuestros vecinos”

Hija de cuna peronista, Vanina Gandini, gran referente de la Salud de Carlos Casares, encabeza la lista del Intendente Municipal, el Escribano Walter Torchio. Hoy expone sus argumentos de por qué la ciudadanía debería votar a la Lista Celeste y Blanca 2 y destaca la invaluable labor del personal de salud en la pandemia.

¿Cuándo fue la primera vez que incursionaste en política?

“Mi trayectoria política nace en el seno familiar. Desde siempre familiarmente estoy involucrada en este espacio político.

En lo personal arranqué en la gestión en 2.013 desde un lugar de desarrollo de la Salud en la Dirección de Atención Primaria. Esto tiene que ver con una política pública de esta gestión y del espacio político donde militamos”.

¿Qué propuestas tiene para los vecinos de llegar al Concejo?

“Seguir acompañando al Ejecutivo en la planificación para continuar concretando y haciendo todo el desarrollo que comenzó en 2.011. Es clara la convicción de seguir haciendo obras públicas, desarrollos productivos, mejorando la salud de los casarenses. En fin, acompañar y afianzar las políticas que se vienen desarrollando y, un ejemplo concreto es que queremos tener el 100% de accesibilidad en las calles de Casares, queda poco, pero falta, además llevar las cloacas a la zona de Bellocq, Smith y Moctezuma, pensar un sistema integrado de salud entre lo público y lo privado que se desarrolla en provincia y queremos replicarlo en Casares para mejorar la calidad de atención de los vecinos y, seguir ampliando derechos en políticas públicas”

¿Qué cuestiones considera a mejorar en la gestión?

“Siempre se tiene que mejorar y, en ese sentido hay que seguir escuchando al vecino porque siempre tiene cosas positivas por decir. Tomamos las inquietudes como evaluaciones positivas. El vecino siempre pretende vivir mejor y nosotros tenemos que escuchar, acompañar y resolver las cuestiones como intentamos hacer cada día”.

¿Cuáles son los aspectos más positivos?

“Desde lo municipal los servicios públicos están haciendo un trabajo, lo propio en obras públicas. En Salud el plan de vacunación fue exitoso en toda la provincia y eso tiene que ver con la impronta que ha marcado el gobierno a través de las Regiones Sanitarias y en los equipos de salud que, en Casares fue excepcional el trabajo que vienen haciendo desde el día uno de la pandemia dando respuestas a los vecinos. Es positiva la red que se logró entre el sistema de salud con todas las áreas municipales que han colaborado codo a codo y el trabajo articulado es destacable y para recordar, a pesar de lo triste y angustiante que fue, por eso destaco el gran trabajo que el equipo de salud viene haciendo por la población.

¿Por qué el vecino debería votar la Lista 2?

“En lo subjetivo porque pertenezco a esta gestión y la Lista 2 representa a la misma y, en lo objetivo porque Casares está teniendo la oportunidad de crecer, de que se vayan dando los sueños que tiene cada casarense y me parece que acompañar a la lista es hacerlo a la gestión del Intendente. Es acompañar con el voto y asegurar que el Concejo Deliberante tenga mayoría para que se pueda desarrollar bien la planificación que está proyectada para estos años. Creo que votar a la Lista Dos es acompañar a cada una de las políticas públicas importantes que se han tomado como ejes de trabajo en la gestión y me parece muy importante y valioso que cada vecino se sienta representado y nos siga acompañando el domingo con su voto”.

LISTA 508 – VAMOS CON VOS

Raúl Urbizu

¿Cuánto hace que estás en política?

Ante una pregunta tan general, te diría que toda la vida. Porque uno hace política todo el tiempo En una institución, en el trabajo y hasta en tu casa se hace política. En mi caso, además, siempre participé y colaboré en la política partidaria y en un momento hasta llegué a ser concejal, así que conozco ese ámbito también.-

¿Qué te sedujo del espacio político en el cual militás?

Primero, que cuando Sergio Carciofi me convocó también me dio toda la libertad para poder expresar mis ideas y opiniones. Segundo, me sedujo la necesidad de construir una alternativa que termine con la grieta. En Casares somos vecinos que, más allá de las clases sociales, todos vamos a las mismas escuelas, transitamos las mismas calles y vamos al mismo hospital, la política no puede dividirnos, la política debe unirnos para hacer un Carlos Casares mejor. Y tercero, la figura de Florencio Randazzo me convoca porque es el único político nacional que puede mostrar gestión, palabra y honestidad. Randazzo cuando le tocó gestionar cambió el tema de los DNI y pasaportes y también reactivó el tren, algo muy importante para los casarenses. Además hace lo que dice que va hacer y cuándo se fue de la gestión nadie le hizo ninguna denuncia ni fue acusado de corrupción.

¿Qué propuestas tenés para los vecinos?

La primera propuesta es terminar con la grieta política en nuestro pueblo. Vengo a sumar. Es de buen ciudadano y de gente de bien empujar todos juntos para el mismo lado. Reconociendo los aciertos pero también con la posibilidad de mejorar lo que no se hace bien. Y en un contexto donde el HCD tendrá mucha importancia, fíjate que en los dos próximos años tendremos a cargo a un intendente interino. En cuanto a proyectos de ordenanza, voy a trabajar fuerte para que las instituciones como los clubes tengan todas las herramientas legislativas para que sean protagonistas principales de la gestión municipal y también como nexo integrador con la comunidad. Los clubes tienen que contar con un aporte organizado y previsible, ya no pueden mendigar más. También tenemos propuestas para reconocer y mejorar el salario al personal de salud, es un compromiso que asumimos con Graciela Domingo. Y en educación vamos a trabajar para garantizar la presencialidad, la conectividad y el doble turno para los sectores sociales con más necesidades. Es importante también colaborar con ideas conjuntamente con el sector comercial y agroindustrial, son quienes proporcionan trabajo privado y estaremos muy encima de ese tema. Por enumerarte algunas.

¿Cuáles son los aspectos más negativos del gobierno municipal?

Prefiero no ser alguien que señala con el dedo lo que está mal y no propone nada. Vengo a sumar y a mejorar, como por ejemplo en los temas de educación y salud que te mencioné en tu pregunta anterior. Hay mucho por hacer en lo social y económico por nuestro Casares y, tengan por seguro que, si me elijen, tendrán en mí un concejal siempre bien predispuesto, proactivo y en contacto permanente con la gente, con la calle, como ya lo vengo haciendo en los clubes.

¿Qué aspectos positivos ves?

Todos reconocemos la obra pública realizada en estos años. Y más allá de la gestión propia del intendente, esa obra pública era una deuda que fueron saldando los gobiernos provinciales y nacionales en estos años. Y también con el apoyo de todo el arco político local. Pero falta muchísimo por hacer aún. El problema de la vivienda es una deuda tremenda, sobre todo para las familias jóvenes que les resulta imposible hoy acceder a la casa propia.

¿Qué puede mejorar el gobierno municipal?

Mejorar el salario de los empleados municipales es fundamental. El promedio es de 20 mil pesos y nadie puede vivir con eso. En el caso del personal de la salud es dramático porque, además, fueron quienes enfrentaron esta terrible pandemia. Ellos merecen que se les mejore el salario, los médicos tienen un salario básico de 30 mil pesos, sin guardias no viven, no se puede seguir así. También debe mejorar el funcionamiento del HCD, en estos años prácticamente no funcionó y se mantuvo de espaladas a la gente. Si hacés una cuadra y preguntás al primero que pase quiénes son los concejales, no te lo saben decir porque no saben. El problema es que funcionarios y concejales solo salen a la calle y visitan los barrios cada dos años, cuando hay elecciones. Y una gestión comprometida con los problemas del pueblo, no puede estar ausente ahí donde los problemas pasan.

¿Por qué crees que la gente tiene que votarte?

Porque vengo y vivo en el mismo lugar de mis vecinos. Hoy no hay entusiasmo en la calle por las elecciones. Hay apatía, enojo, bronca por la situación y descontento con la política. Y yo siento lo mismo, por eso me involucré para tratar de ser la voz de todos los que tenemos enojo, bronca y descontento por la situación actual y tantos años de promesas incumplidas. Yo pasé momentos duros y también conozco las dificultades de querer llevar adelante un proyecto y no se pueda porque el país no ayuda, pero no me rindo y tiro para adelante y me comprometo en ser candidato para transformar las cosas. Yo creo en mi gente. Por eso les pido a mis vecinos que no bajen los brazos, que se animen y me acompañen con el voto, porque yo soy uno de ustedes.

¿Querés agregar algo más?

Simplemente que la gente vaya a votar el domingo y acompañe esta lista, que es una alternativa, que no es lo mismo de siempre. La gente nos conoce bien a todos y lo que podemos hacer. Vamos con Florencio Randazzo a diputado nacional, vamos con Sergio Carciofi a senador provincial, vamos con Graciela Domingo, Miguel Esnaola, Eliana Viera a concejales, vamos con Viviana Scaravaglione y Chiro Pomar al consejo escolar, pero lo más importante, y no es solo un eslogan, es que VAMOS CON VOS.

LISTA 3 – 506 / JUNTOS – UCR

Andres Aguirrezabala

¿Cuánto hace que estás en política?

La política siempre me interesó, desde chico porque crecí en una familia en la que siempre se hablaba de política. Comencé a participar activamente durante mi época de estudiante universitario en la ciudad de La Plata. Más tarde y una vez recibido me desempeñé en la asesoría legal del municipio de Carlos Casares desde el año 2004 hasta el año 2009 momento a partir del cual trabajé como secretario legislativo junto al senador Omar Foglia en la Cámara de Senadores de la Provincia.

¿Qué te sedujo del espacio político en el cual militás?

Participo en éste espacio político porque me identifico con las ideas y los valores que representa. Fundamentalmente la defensa de la libertad y la igualdad de los ciudadanos, la soberanía popular expresada en las formas de gobierno republicano democrático, representativo y federal. De la justicia y de la Solidarid Social. Y sobre todo la de promover estos valores a través de la conducta cívica y ética.

¿Qué propuestas tenés para los vecinos?

Las propuestas que tengo para los vecinos es seguir trabajando en los mismos ejes en los cuales venimos trabajando hace 4 años como concejal, principalmente en aquellos proyectos que tiendan a solucionar la difícil situación social y económica que están atravesando muchos vecinos casarenses, y que se agravaron con la pandemia. También en aquellos proyectos vinculados a fomentar y promover la mayor participación de la ciudadanía, la transparencia en la gestión pública, y un férreo control sobre las cuentas públicas. Además proyectos vinculados a promover el desarrollo local tanto como en lo comercial, productivo e industrial.

¿Cuáles son los aspectos más negativos del gobierno municipal?

Los aspectos más negativos de la actual gestión es que perdió la capacidad de escuchar a los vecinos y dar respuestas a muchos vecinos que la están pasando muy mal. Tanto porque no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas vinculadas a la alimentación, a la vivienda y al acceso a la salud como así también una falta de respuesta absoluta a la crisis que atraviesan distintas actividades y rubros de la economía local. Es una gestión que por cansancio o desinterés del intendente primero dejó de escuchar a la oposición y lo que es más grave hace un tiempo dejó de escuchar y perdió el contacto directo con las necesidades de la gente. Y otro rubro sumamente negativo es la falta absoluta de transparencia en la gestión y utilización de los recursos públicos. Siempre se benefician los mismos. Siempre se nos negó la clave del refrán para acceder al control de la ejecución periódica de las distintas partidas presupuestarias. Siempre se nos negó la ordenanza de ética en el ejercicio de la función pública. Siempre se nos negaron los pedidos de informes.

¿Qué aspectos positivos ves?

Como aspecto positivo destaco la realización de determinados eventos como la Maratón Solidaria y las actividades vinculadas a la cultura.

¿Qué puede mejorar el gobierno municipal?

Puede mejorar los mecanismos de participación ciudadana y de control sobre los recursos municipales. Y principalmente incorporar a la función pública a aquellas personas que tengan un real compromiso y sensibilidad social.

¿Por qué creés que la gente tiene que votarte?

Les pedimos a los casarenses que nos acompañen porque somos el único espacio que puede garantizar el control y el equilibrio del ejercicio del poder de esta gestión que se viene manejando con una imposición de una mayoría absoluta que tienen en el Concejo. Precisamos más pluralidad de voces, más debate, más intercambio de ideas para lograr las mejores ordenanzas y proyectos para toda la ciudadanía.

¿Querés agregar algo más?

Como mensaje final le pedimos a la población que vuelva a confiar en este espacio como no lo a hecho en otras oportunidades y que por favor concurran masivamente a votar porque si bien no desconocemos el descontento que existe la población respecto de la política y de los recurrentes problemas sin solución, pero el 12 de septiembre tiene que considerarse como una oportunidad que tiene cada vecino de ejercer su libertad e igualdad. Ese día somos todos iguales, somos todos libres dentro del cuarto oscuro para expresar nuestra opinión.

LISTA 1 A – 506 JUNTOS

María Lucas

¿Cuánto hace que estás en política?

Hace muchos años que estoy en política. Para mí es un orgullo participar desde el inicio, del proceso de movilización política liderado por Mauricio Macri.

Y sigo acá, con los mismos valores, sin importar el lugar o el cargo que me toque ocupar.

¿Qué te sedujo del espacio político en el cual militás?

Me sedujo acompañar la decisión de Mauricio Macri de construir una nueva fuerza política que recogiera los retazos de los partidos tradicionales, pero que estuviera comandada por nuevos políticos. Y dejar de ser una espectadora para pasar a involucrarme y hacer algo por el país, enseñándoles a mis hijos que para cambiar algo, tenemos que hacer algo.

¿Qué propuestas tenés para los vecinos?

Además de decir lo que quiero hacer, tengo la suerte de también poder decir lo que ya se hizo.

Le he dedicado mucho tiempo a mi función de concejal, con muchísimos proyectos presentados, pero aún queda por hacer.

Mis propuestas son seguir cerca de la gente, trabajando con los jóvenes, en sus oportunidades, en el futuro, seguir trabajando con los más vulnerables, regulando la ayuda social para dignificar a quienes la necesiten. Seguir trabajando con los comerciantes y trabajadores para que no bajen más persianas y se pierdan puestos de trabajo.

Y en cada situación que el vecino me requiera.

¿Cuáles son los aspectos negativos del gobierno municipal?

Los aspectos más negativos del gobierno municipal son el avasallamiento del concejo que hoy funciona con mayoría automática, dejando a los concejales de la oposición sin posibilidades de diálogo y en ese sentido, perdiéndose muchos proyectos por el solo hecho que vienen de otro color político y las sospechas constantes de la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos.

¿Y los positivos?

No puedo dejar de reconocer la obra pública realizada.

¿Qué puede mejorar el gobierno municipal?

Recorriendo se puede ver la cantidad de personas que no reciben una respuesta por parte del estado, que han quedado totalmente desamparadas, en medio de una pandemia, con la oficina de Acción Social cerrada.

¿Por qué creés que la gente tiene que votarte?

Para seguir trabajando juntos, para que me ayuden a construir una oposición nueva, y no la que hace 11 años se queja desde un escritorio, una oposición que sirva, principalmente para cambiar el país, la provincia y nuestro distrito en el 2023.