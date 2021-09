REPORTAJE A TORCHIO

Los periodistas Fabián Debesa y Eduardo Médici, en su programa Recibimos LADO P por Infocielo entrevistaron al Intendente Walter Torchio con respecto a su candidatura a Senador en primer lugar por el Frente de Todos.

– Buenas Tardes intendente, ¿cómo está?

– Muy bien. Es un placer para mi acompañarlos y poder dar a conocer lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires.

– Se les hace difícil instalar los temas que tienen que ver con los territorios más alejados de la zona metropolitana?

– Si, sin lugar a dudas.

– Y cuál sería un tema que a Ud. le gustaría que se hable ahora y que tenga que ver con su distrito?.

– Básicamente yo creo que desde hace un tiempo hemos venido trabajando con el gobernador todo lo que tiene que ver con la ruralidad. Kicillof ha puesto en marcha un proyecto muy interesante de desarrollo rural bonaerense y entre otras cosas lo que estamos atendiendo es todo lo que tiene que ver con los caminos rurales, si algo nos reclaman los productores agropecuarios siempre tiene que ver con los caminos, ya que en días de lluvia es muy difícil sacar la producción. Es muy difícil también no solamente cuando hablamos de lo productivo la leche, la carne o los cereales, sino también de la gente que vive en la ruralidad, no nos olvidemos que hay docentes que tienen que ir a dar clases a esas localidades, hay médicos que tienen que ir a prestar salud o vecinos que tienen que venir a la ciudad cabecera por algún trámite o lo que fuese. Por eso es tan importante lo que el gobernador viene llevando adelante. Existe una decisión política real de trabajar con todos y éste es un claro ejemplo que tiene que ver en escuchar y entender lo que tiene que ver el interior profundo de la provincia de Buenos Aires y en éste punto hay un tema que es central que es si alguien imaginaba o pensaba como hablamos muchas veces en el tema de salud que la provincia de Buenos Aires tenía todos los boletos para que colapsara el sistema de salud, creo que Axel tenía todos los boletos para que la gente imaginara que no iba a tener un programa para la ruralidad y sin embargo lo tiene. Carlos Casares es un ejemplo, estamos trabajando en todos los caminos rurales y esta es una respuesta que además implica un hecho superador todavía.

-Perdón que lo interrumpa, el tema de los caminos rurales no es responsabilidad de los municipios que a través de su tasa vial lo tienen que mantener?.

– Tenés dos tipos de caminos que tienen que ver uno con la provincia y otro con el municipio, obviamente que siempre le llega el reclamo al intendente y nosotros después enviamos los reclamos a donde corresponde.

Pero en éste esquema te quería hacer una aclaración: nosotros arreglamos el camino para todos y es el mismo esquema que utilizamos para la salud en cuanto a la vacunación en el mismo turno estaba sentado el empresario más importante de Casares con un jubilado y con un empleado común. Nosotros tenemos esa mirada, y esa es parte de la discusión que está en juego en esta elección, un Estado presente para todos aquellos que solamente interpretan que hay que atender a algunos nada más. Y esta es una discusión que va mucho más allá en esta elección puntualmente, donde nos encontramos que la última gobernadora de la Pcia. de Bs. As. va por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como primera candidata provincial y viene a la provincia de Buenos Aires el Vicejefe de la Provincia de Buenos Aires. Qué imagino yo o que quiero que el espectador piense ¿A quién va a defender Santilli? A los bonaerenses o a la Ciudad de Buenos Aires. Si el tándem María Eugenia Vidal más Santilli tiene que ver con un beneficio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además uno ve los carteles que dicen Larreta Santilli, obviamente hay ahí un engranaje que tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me preocupa que no estemos compenetrados con la necesidad de votar a alguien como Victoria Tolosa Paz.

– Yo le puedo decir que así como usted decía que creía que Axel Kicillof no iba a tener un plan rural tal vez ese prejuicio estaba porque era Diputado por la Ciudad Autónoma. Ese planteo creo que no lo puede hacer porque le cabe a todos.

– Si lo puedo hacer claramente porque si vos te remitis al mecanismo que vienen usando Juntos por el Cambio y lo hacen bien, si algo tienen es una muy buena lectura y manejo de las encuestas y esto tiene que ver con el esquema de salud que veníamos hablando anteriormente, o sea ellos sabían igual que nosotros que lo importante era cuidar a la gente, porque todo lo que pasó en el hemisferio norte iba a llegar al hemisferio sur, si alguien tiene contactos con el hemisferio norte eran obviamente los dirigentes nacionales de Cambiemos o Juntos por el Cambio o el Pro. Ellos alentaban a que la gente no se cuidara.

– Usted dice que lo hacían a propósito?

– Yo lo que digo es que ellos hacían lo que las encuestas le indicaban, la gente no estaba contenta con eso, sigue sin estar contenta con eso. Fueron muy poco empáticos, poco responsables, poco solidarios.

– Para que fracasara el sistema sanitario?

– Yo creo que para quedar bien con lo que la gente imaginaba, yo creo que fueron detrás de algo electoralista, no quiero ser tan mal pensado, sí quiero pensar como mínimo que tuvieron detrás de esto un sentimiento electoral que era beneficiarse con el pensamiento de la gente que obviamente la gente no quería restricciones. Entonces obviamente eso tiene que ver con este manejo que están llevando a la última gobernadora, quien debería estar todavía defendiendo los intereses de la provincia de Buenos Aires por la ciudad.

– ¿Yo creo que ahí pegó el enroque y le dijo a Santilli ocúpate de los caminos rurales vos?

– Vuelvo a decir a los bonaerenses nos tiene que preocupar. Porque tuvimos una gobernadora que no estuvo preocupada por nuestros problemas. Yo digo cuando avanzó con el problema del Salado estando ella como gobernadora y cuanto avanzó ahora con Axel.

– ¿Yo le cuento de acuerdo con lo que se informaba en aquel momento, pasó de un 25% que había dejado Scioli a un 75% de alcance de toda la obra?

Hicieron sesenta km. contra sesenta y pico que estamos haciendo ahora. Pero les voy a ser más claro podemos hablar de todo de la educación, de la obra pública, hospitales, podemos hablar secuencialmente, ahora lo que yo digo una provincia que se endeudó que el gobernador acaba de lograr refinanciar la deuda, de acordar con los acreedores, toda es plata donde la ven ustedes invertidas dentro de la provincia de Buenos Aires en que parte del interior o del conurbano. Porque si hoy estamos viendo en todos los municipios una fuerte inversión en cloacas y agua, en los caminos rurales, reparación de rutas provinciales, en los hospitales en los cuales sabíamos que no estábamos preparados, no se habían hecho todas las inversiones que se necesitaban se cuidó a la gente para que cuando sucediera lo que sucedió los hospitales, los respiradores estuvieran disponibles. Lo mismo pasó con el esquema de vacuna ¿Por qué fueron tan anti vacunas?. No hablo de mis pares intendentes, sino de los dirigentes provinciales y nacionales de más alto rango, fueron absolutamente críticos del sistema de la vacuna y de los dispositivos vacunatorios.

Lo que siempre se nota de la oposición es como un adelantamiento de las malas noticias.

– La mala noticia no hay que adelantarla ni nada, o sea 110 mil muertos, son 110 mil muertos?

– Y cuantos más hubiese habido si no nos hubiésemos cuidado o vacunado?

– Las medidas que anuncia el gobierno no se cumple ninguna en materia de control y cuidado. Nosotros lo vemos acá todo el tiempo. Cuando se decía que no tenía que haber gente en las plazas acá estaba lleno. No sé en Carlos Casares?

– Eso es responsabilidad de cada municipio, de cada distrito, lo que hubo y yo creo que en eso también hay que valorar la decisión del gobierno nacional y provincial la de fijar reglas por lo menos para que no se hiciera una anarquía, el Estado lo que hizo fue fijar pautas por lo menos para que hubiese reglas generales y así poder ordenar de acuerdo a cada municipio, ustedes recordarán que había municipios que cerraba los accesos, toque de queda, etc. esas cuestiones que se han tomadoen la provincia creo que fueron muy bien tomadas y a pesar de todas las dificultades hoy estamos muchísimo mejor, hubo responsabilidad en todo momento y hoy vacunando a la mayoría de la gente a todos por igual, ricos o pobres.

Te hago otra pregunta vos no sos un dirigente ultra kirchnerista ni mucho menos, yo me imagino tu reacción cuando te enteraste que el candidato era Axel Kicillof. Habrás tenidos tus prejuicios también como hombre de campo y del interior?

En ese punto no, porque creo que las situaciones cuando se dan en la manera que se van dando uno va asimilando que realmente es un dirigente que se va instalando en la sociedad y más viendo como su trabajo fue progresivo constantemente en relación a otras figuras que estaban instaladas en la sociedad o sea que cuando llegó el nombre nadie lo cuestionó y eso es lo que convalida la candidatura de Axel y permitió que haya un gran acuerdo.

Y ahora como candidato tenés que recorrer la Cuarta Sección, defender la gestión y recibir las demandas de la gente. Cuál es la agenda de la gente de la Cuarta Sección electoral. Porque uno se imagina que se está aspirando a una derrota digna en la Cuarta, digamos hay 7 senadores en juego en la última venía 5 a 2 aspirando a un 4-3 entonces está medio asimilada la posibilidad de que no sea una victoria en la sección. ¿Cuáles son las demandas de la gente de la Cuarta?

Yo creo que en general lo que nos está sucediendo y aunque volvamos nuevamente a la palabra pandemia no hemos tenido campaña, estamos llegando a casi diez días de las elecciones y no hemos podido estar mucho en contacto con los vecinos.

Y en ese corto plazo que has estado qué pensás?

Mirá, hay muchos indecisos y creo que además es una elección que se presta para eso. No te olvides que el electorado tiene un componente relativamente bajo del Frente de Todos y mucho más abajo entre radicales, Cambiemos, el resto es independiente usufructuando su decisión a último momento, mucho más aún cuando las elecciones son de medio término, por eso fíjate que ganó De Narváes y después no pudo concretar nada, Sergio Massa que es un excelente dirigente, ganó en la Provincia de Buenos Aires y después no pudo capitalizar a nivel nacional, por eso es que estas elecciones de medio término son un poco más relajadas en general. Nosotros estamos hablando con la gente de todo lo que tenemos que mejorar y poder agilizar los créditos a pequeñas y medianas industrias.

Tengo dos preguntas concretas para hacerte. Una que vas a ir con seguridad al Senado donde la agenda va a pasar mucho por el tema judicial, hay tres vacantes en la Suprema Corte, hay vacantes en todas las Instancias y los acuerdos se producen ahí en la Cámara Alta y también está la figura del Procurador. Vos tenés en vista esa agenda judicial?

Yo creo que mi rol no es muy decisivo en éste tema, creo que ahí hay que acompañar al Gobernador en todas sus decisiones, respetar los acuerdos políticos que haya que respetar. Creo que no es una decisión unipersonal. Creo que en estos últimos años se tendieron pocos puentes y se fragmentó mucho más la posibilidad de que hubiese cierto diálogo.

Y ahí no hay cierta responsabilidad de todos?

Por supuesto yo digo que compartido, pero yo me siento capáz para ser un puente, creo que parte de mi función en el Senado va a ser tratar de consensuar. Yo vengo a la legislatura porque entiendo que tenemos que crear puentes entre la sociedad.

Walter Torchio, candidato a Senador, muchísimas gracias por haber venido.

No, muchísimas gracias a ustedes