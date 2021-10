¿SE TERMINÓ LA PANDEMIA EN CASARES?

Seguramente no podemos responder a esa pregunta que sí. Ni aunque todos los números sean 0. Pero es evidente que todo se han hecho las cosas bien, aunque en nuestro pueblo vecino una médica estime que no. El 0 no es cuento, se han hecho las cosas bastante bien, los vecinos han colaborado, la vacunación ha sido envidiable y si quieren pensar que nos ha ayudado la suerte, también es probable.

¿Entonces se ha terminado la Pandemia en Casares?. NO, mientras siga la Pandemia en otros lugares no podemos decir que Casares se despidió de esa maldición. Para conservar el 0 no debemos dejar de cumplir con los protocolos y preocuparnos porque los demás los cumplan. Estimamos que ha sido la vacunación la que ha evitado los contagios, pero no por eso dejar de cumplir todo el resto.

Recordemos entonces: la pandemia no ha terminado, celebremos la realidad casarense. En este caso el 0 es la mejor nota.