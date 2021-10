EFEMERIDES ZONALES

Por Nelson Bessone

16-1876: La firma Barclay & Campbell es introductora en Buenos Aires de las telas de bramante “Corona” y de “ponchos patrios” para el Ejército fabricados en Mánchester y Birmingham. Uno de los socios era Juan Campbell, quien por ese motivo denominara a su estancia como “La Corona”.

16-1941: La Dirección General de Escuelas resuelve aceptar la donación de un terreno para la Escuela Número 12 de Cadret. En 1942 modificó el artículo 19 de la misma, estableciendo que lo hacía el director Germán Pedernera en nombre de la Comisión Vecinal Pro – Edificio.

16-1956: Desde la fecha y hasta noviembre de 1992 se desempeñará a cargo de nuestra Parroquia el P. Antonio Martínez Angulo. Lo hará como Vicario el P. José Lecrerc, nacido en Bélgica el 12-01-1912.

16-1960: El Club de Madres dona al pueblo de C.C. el Monumento a la Madre del artista Selpucio Tudone.

16-1993: Se destinan 16 has. de la estancia “Blanca Lourdes” en la zona de Ordoqui a favor de Transportadora Gas del Sur S.A.

16-2014: Fallece en Tucumán a los 101 años León Feler, había nacido en C.C. en 1913. Casado con Estela Farber. Empresario, benefactor y acompañante de internados en centros de salud.

17-1904: Carta de Eduado Bunge a Francisco Ceballos, el estanciero de Hortensia: “Me llegó tu carga. Confieso que cerré los ojos y me llegó el aroma de un verde alfalfar acariciado por el sol naciente… No te imaginás lo que siento no poder ir al lugar donde monté a lo gaucho por primera vez, donde pastan vacas gordas de leche espesa”…

17-1953: En Montevideo se organiza un atentado aéreo contra Perón. Quien debía pilotear el avión con las bombas era Enrique de los Sagrados Corazones Smith Estrada, nieto del fundador del pueblo de Smith. El tren de aterrizaje del avión se rompió en el carreteo de ensayo, evitando que se cometiera un magnicidio.

17-1971: Se inaugura la Capilla “Nuestra Señora de Fátima” de Smith.

17-1997: Se estrena en el teatro de “La Ranchería” la obra de Leonardo Goloboff “Dominó en casa”, cuyos personajes: Amalia y Sarita protagonizan su retorno a la casa paterna en Carlos Casares.

18-1869: Por Ley Provincial se adjudican al cacique Ramón Traipailaf, 5.375 ha. En la zona de Bolívar, las que en 1926 fueron requeridas por la Dirección General de Escuelas por su “Ausencia y presunción de fallecimiento”. Ramón Tripailaf era antepasado de doña Sixta Tripailaf de Labbé, antigua dama casarense.

18-1968: Se constituye “Comercial Carlos Casares” SAFICA integrada por: Carlos Goloboff, Haroldo Emilio Vizán, Germán Lanchares, Juan Carlos Pardo, Antonio Font, Abel Osmar Candusso, Oscar Augusto Vignau, Ricardo José Vanni, Luis Alberto Foglia, Bautista Mario Giaccone, Cándido José Daperno, Enrique Lorenzo Apetche, Antonio Miguel Moresco, Juan Carlos Aguilar, Luis Ángel Cstilla, César Eugenio Mattos, Elías Sujovoslky y Antonio Pires Raposo.

18-1991: Asumía como Obispo de Nueve de Julio, Monseñor José Victorio Tommasi.

19-1905: Se promulga la Ley 4.874 proyectada por el Senador Manuel Láinez. Se refería a instalación de escuelas nacionales en las provincias. Nuestro partido se benefició con las siguientes: 152 de La Esperanza, 151 de Algarrobos, 150 de Moctezuma, 204 de La Dorita y 149, primero en Santo Tomás y luego en Gobernador Arias.

19-1913: Nacía en Carlos Casares, Lucía Jacuboff, hija de Salomón Jacuboff y María Aronskind. Profesora de Filosofía y Letras. Falleció en La Plata el 26-09-2003. Está sepultada en el cementerio de la Gloria en dicha ciudad.

19-1918: Fotografía en “Caras y Caretas” de un: “Grupo de distinguidas señoritas casarenses que prestaron su concurso en la venta de flores y cédulas de rifas, a beneficio de la Cruz Roja Italiana”.

19-1920: Nace en C.C. la docente y escritora María Paseyro de Galcerán.