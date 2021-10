FÚTBOL:  Se jugó una nueva fecha del Luca Oddo

DEPORTIVO SE QUEDÓ CON EL CLASIFICATORIO

El fin de semana finalizó el Clasificatorio, quedando como líder Deportivo Casares, quien se quedó con la posibilidad de jugar la final del año.

Esta fecha de primera división se disputó en cancha de Atlético con los siguientes resultados:

1er. partido:

Deportivo venció a Smith por 3 a 2 con goles de Santiago Molina, Alan Ramírez y Bruno Lucero y para Smith descontaron Gabriel Jaime y Haroldo Rodríguez.

En el 2do. Encuentro: Boca goleó a Moctezuma por 6 a 0, aunque este abultado resultado no le alcanzó para llegar a la punta del Clasificatorio faltándole un gol para alcanzar a Deportivo. Los goles fueron convertidos por: Lucas Martiarena, Cristian Fernández, Juan José Shaffer (2) y Nahuel Mora (2).

Y en el tercer cotejo de la tarde Atlético superó por 2 a 0 a Argentina 78 con goles de Julián Santo Domingo y Matía Palomo.

EL DOMINGO SE JUEGAN LOS CRUCES

La cancha designada es la del Club Atlético Moctezuma donde se empezarán a jugar los cruces Boca vs. Moctezuma; Atlético vs. Argentina 78 y Agropecuario vs. Smith. Acá se juega un partido solo, quedando tres ganadores quienes siguen y se acopla Deportivo.

RESERVA:

Estos son los resultados de reserva, partidos jugados el día sábado:

Boca le ganó a Agrope-cuario por 2 a 1 con goles de Agustín Knocaert y Pablo Champonay.

Y en el segundo cotejo Atlético y Deportivo empataron en la mínima diferencia convirtiendo Francisco Andrada para Atlético y Eduardo Gonzalez para el Depor.

FEMENINO:

En cuanto al campeonato de fútbol femenino Atlético goleó por 8 a 0 a Smith en el primer encuentro; Agropecuario 9 a 0 a Argentina 78 en el segundo y en el tercer y último partido Boca superó a Deportivo por 5 a 0.

(Foto gentileza Fabián Luna)