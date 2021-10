LA NOVIA  DE “MUELA” TALLARICO

El Oeste con Nadia Terazolo

El miércoles por la mañana visitó nuestra redacción la conocida y agraciada modelo Nadia Terazolo, que por muchos años fuera novia del recientemente fallecido Walter “Muela” Tallarico.

-Ante todo vengo a decirles que en la nota de Walter hay muchas inexactitudes. Se los digo sin interés alguno, simplemente para que sepan como fueron las cosas.

-¿Respecto a tu relación con él?

-No, de mi relación con Walter lo sabe todo el mundo, es porque en la nota queda como que la madre de su hijo es su esposa, no lo es, si es cierto que es la madre del hijo de Walter. Por lo tanto no es dueña de la casa.

Y como es que se adueñó de ella y hasta le pidió a una inmobiliaria que la venda.-¿ Vos en calidad de qué la ocupabas?

-De inquilina, yo tenía un contrato por tres años que recién vencía en 2024.

-¿Entonces vos podías hacer valer ese contrato?.

-Por supuesto, pero no me interesa, quiero alejarme de toda esa gente, tengo a un hijo para cuidar y gracias a Dios puedo ocuparme de él.

-Y al final ¿de quién es esa casa?

-De nadie, de una sociedad inexistente, fantasma. Como también la quinta.

-También se me pasó en la nota decir que Tallarico murió en Buenos Aires en su departamento de Puerto Madero.

-¿Es cierto que se ahogó?.

-Creó que sí, de un ataque de tos, él no había quedado bien después de haber tenido Covid , últimamente tenía mucha tos. Ahogado por la tos le agarró un ataque al corazón.

-En la primera llamada no me atendiste porque estabas reunida con un abogado. ¿Es para hacer algún reclamo?.

-No, te dije que no me interesa nada, pero sí les voy a hacer una carta documento para que no me molesten.

-¿Cómo era Tallarico?

-El ser más bueno y generoso del mundo. Estaría mintiendo si dijera algo de él. Su muerte me produjo un gran dolor, pero no se cuidaba, tendría que haberse tratado esa tos.

-¿Le reprocharías algo?.

-Nada, tal vez no haber estado con él cuando se descompuso.

-Por último qué querés decir?.

-Que nuestra “sociedad” no fue “trucha”, fue auténtica 100X100. Lo voy a extrañar mucho.