SUICIDIO, HOMICIDIO O ACCIDENTE?

Muere de un tiro en la frente el joven policía Joel Usaín.

Una noticia que causó profundo dolor en gran parte de la comunidad casarense, el domingo en horas tempranas de la mañana se tomó conocimiento de que el joven policía Joel Usaín (30 años) oriundo de 9 de Julio y que hacía ya un tiempo residía en nuestra ciudad, había fallecido debido a un disparo con su arma reglamentaria.

Según pudimos averiguar en el entorno más cercano, Joel estaba en pareja con la joven Cintia Borrasca y esa noche fatídica decidieron ir a divertirse al polideportivo del Club Huracán donde se realizaba una fiesta. Al volver comenzaron a discutir y al entrar a la casa Joel agarró su arma reglamentaria, cargándola y en un forcejeo, según comentarios, se le escapó un tiro que lamentablemente le pegó a él en la frente quitándole la vida.

¿ACCIDENTE?

A los investigadores no les cierra la posibilidad de un accidente. Un testigo que sería menor dejó dudas pero lamentablemente aún no ha podido ser interrogado. La autopsia podría coincidir con la posibilidad de un suicidio, pero al fiscal no le cierra esa posibilidad y por lo tanto ordenó la detención de la compañera de Joel Usain a fin de que se le realice una prueba de DERMONITROSTEST, que se basa en la detección de productos nitrados procedentes de la deflagración de pólvora que quedan en la dermis o epidermis de la mano de alguien que ha disparado una arma. Demás está decir que los productos necesarios para esa prueba están faltando. Habría otras pruebas de la fiscalía que no serían todo lo efectivas para poder sostener la acusación, por lo que no sería aventurado pensar que Cintia Borrasca podría recuperar la libertad.

QUIEN ERA JOEL USAIN

Joel era un joven muy querido en nuestra ciudad, al igual que en su ciudad natal 9 de Julio, donde vivió hasta hace un tiempo, hijo de Alejandro Usaín y Mónica Rosales, hermana de María del Carmen, quien falleciera hace muy pocos días en el hospital municipal de nuestra ciudad. En un mensaje que Joel dejara en su Facebook, le decía a su tía que pronto se iban a encontrar. Frase esta que la investigación tiene muy presente para pensar en un suicidio.

TODO ES POSIBLE

Tanto la figura del suicidio, como la de homicidio o accidente, son posibles, los investigadores tienen la palabra.

Estudió en la escuela de policía Juan Vucetich y actualmente se desempeñaba como Sargento de la policía de la Provincia de Buenos Aires.

Sus restos mortales recibieron cristiana sepultura el domingo en horas de la tarde, donde luego de recibir el responso, el cortejo paró frente a la comisaría local, donde sus compañeros hicieron un cordón de paso y un un minuto de silencio.

CINTIA BORRASCA

La joven por el momento está demorada hasta que la fiscalía a cargo del Dr. Arcomano del Departamento Judicial de Trenque Lauquen le tome la declaración al respecto.